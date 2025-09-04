close-btn
Скільки мікрокредитів оформили українці у 2025 — Опендатабот

04.09.2025 13:30
Микола Деркач

В Україні з квітня по червень 2025 року було оформлено 2,18 млн мікропозик, про що свідчать дані Національного банку. Загалом за перше півріччя українці уклали 4,39 млн договорів з мікрофінансовими організаціями (МФО), — це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік

Фото: unsplash.com

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Опендатабот.

Зазначається, що на 9% зросла середня сума кредиту за квартал: до 6 029 грн. Втім у порівнянні до минулого року, сума позики залишилась майже та сама. Наразі щомісяця українці оформлюють 730 тисяч мікропозик. За квартал кількість мікропозик не змінилась.

Фото: Опендатабот

Читайте також: Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Загалом цьогоріч вже напозичали мікрокредитів на 26,44 млрд грн — на 8% більше, ніж за такий самий період торік.

Попри те, що менше мікропозик не стало, українці стали сумлінніше їх виплачувати. Якщо на початку року борг за мікрокредитами зріс на 3,38 млрд грн, то вже у другому кварталі — лише на 0,94 млрд грн.

Загалом українці заборгували МФО 24,29 млрд грн.

Фото: Опендатабот

Попри зростання попиту, кількість компаній, що надають мікропозики, скорочується. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією. Це на чверть менше, ніж торік. Загалом за час повномасштабної війни кількість таких компаній скоротилася більш ніж удвічі.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

