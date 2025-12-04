Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

За останні три місяці українці оформили в мікрофінансових організаціях понад 2 млн мікрокредитів, позичивши сумарно більш ніж 13,7 млрд грн. Від початку року попит на такі позики залишається високим: громадяни зверталися по мікрокредити понад 6,5 млн разів, а загальний обсяг виданих коштів перевищив 40 млрд грн

Нині середній розмір мікропозики в Україні становить 6 417 грн, а сукупна заборгованість перед мікрокредитними організаціями вже перевалила за 25 млрд грн. З початку року цей борг зріс на 26%.

У третьому кварталі українці взяли 2 138 569 мікрокредитів. Порівняно з попереднім кварталом їхня кількість трохи знизилася — приблизно на 2%, однак обсяги запозичень залишилися значними: за останні три місяці в МФО позичили понад 13,7 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом від початку року до мікрокредитів зверталися понад 6 млн разів, а сумарна вартість таких позик перевищила 40 млрд грн.

Хоча самих мікропозик стає трохи менше, середній чек продовжує зростати. Наразі в мікрофінансових організаціях у середньому беруть 6 417 грн. Для порівняння, на початку року до зарплати позичали 5 773 грн.

Цікаве по темі: В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

З поверненням коштів ситуація гірша: сукупна заборгованість із початку року збільшилася майже на чверть і досягла 25,15 млрд грн.

Опендатабот проаналізував фінансову звітність мікрофінансових організацій серед тих компаній, які вже оприлюднили дані, та сформував рейтинг топ-10 МФО України за доходом. Перше місце за підсумками трьох кварталів 2025 року посів УКР КРЕДИТ ФІНАНС, що працює під брендом CreditKasa: його дохід склав 2,4 млрд грн. Для порівняння, за весь минулий рік компанія заробила 4,2 млрд грн. Другу сходинку рейтингу зайняв Credit plus (АВЕНТУС УКРАЇНА) з доходом 1,67 млрд грн. Третім став сервіс позик до зарплати ШвидкоГроші (СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР), який отримав 1,63 млрд грн доходу за три квартали поточного року.

Джерело: Опендатабот.