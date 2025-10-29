close-btn
29.10.2025 13:40
Микола Деркач

Більшість громадян України звертаються до небанківських фінансових установ, щоб отримати мікрокредити для повсякденних потреб — «дожити до зарплати», сплатити за лікування чи комунальні послуги

На які потреби українці найчастіше беруть мікрокредити — дослідження

Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це свідчать результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України, повідомляє Укрінформ.

За словами директора Research.ua Володимира Кутюка, основними мотивами залишаються фінансування щоденних потреб. Серед поширених причин — оплата лікування, комунальних рахунків, придбання одягу та ремонт житла. Водночас порівняно з груднем 2023 року структура споживання мікрокредитів змінилася: менше позик беруть на лікування, натомість більше — на відпочинок та відпустку.

Українці обирають мікрофінансові організації через швидкість отримання грошей, простоту оформлення та можливість подати заявку онлайн. Зросла також кількість тих, хто цінує цілодобове обслуговування — з 23% до 37%.

Читайте також: В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

Близько 36% респондентів вважають, що запровадження ліміту ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг, а 18% переконані, що вони стали привабливішими. Серед активних користувачів 59% вважають кредити доступнішими, а майже половина (49,9%) — привабливішими.

Загалом 73% клієнтів задоволені якістю послуг мікрофінансових організацій, а 69% готові рекомендувати їх іншим. Дослідження проводилося з 23 по 29 липня 2025 року. Опитано 1000 респондентів у містах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Раніше ми писали, що в Україні з квітня по червень 2025 року було оформлено 2,18 млн мікропозик, про що свідчать дані Національного банку. Загалом за перше півріччя українці уклали 4,39 млн договорів з мікрофінансовими організаціями (МФО), — це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.

