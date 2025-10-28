В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14161, який передбачає створення спеціального реєстру дропів. У документі йдеться про осіб, через банківські рахунки яких здійснюються підозрілі фінансові операції

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

«Сьогодні разом з колегами внесли законопроект про «реєстр дропів». Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК, — зазначає нардеп. — На жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів».

Але головне, пояснює політик, це стало головною «фінансовою артерією», через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорний бізнес, тютюн. Більш того, дропи все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами.

Проєктом передбачається:

створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;

до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

«Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці», — пояснює народний депутат від фракції «Голос».

За його словами, для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик.

Наприкінці квітня ми вже писали, що Національний банк України планує створити реєстр платіжної дисципліни — реєстр дропів та шахраїв.

«Створюємо реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб’єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу, — повідомив тоді заступник голови НБУ Дмитро Олійник. — Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи».

Він наголосив, що Нацбанк буде лише розпорядником реєстру, а його наповненням будуть займатися банки та інші надавачі платіжних послуг.

