close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

28.10.2025 17:10
Микола Деркач

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14161, який передбачає створення спеціального реєстру дропів. У документі йдеться про осіб, через банківські рахунки яких здійснюються підозрілі фінансові операції

В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

Фото: freepik.com

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

«Сьогодні разом з колегами внесли законопроект про «реєстр дропів». Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК, — зазначає нардеп. — На жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів».

Але головне, пояснює політик, це стало головною «фінансовою артерією», через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорний бізнес, тютюн. Більш того, дропи все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами.

Проєктом передбачається:

  • створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
  • банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
  • до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
  • банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Читайте також: НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

«Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці», — пояснює народний депутат від фракції «Голос».

За його словами, для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик.

Наприкінці квітня ми вже писали, що Національний банк України планує створити реєстр платіжної дисципліни — реєстр дропів та шахраїв.

«Створюємо реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб’єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу, — повідомив тоді заступник голови НБУ Дмитро Олійник. — Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи».

Він наголосив, що Нацбанк буде лише розпорядником реєстру, а його наповненням будуть займатися банки та інші надавачі платіжних послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

НБУ переглянув облікову ставку

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші 22.10.2025

Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші
Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків 21.10.2025

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев 15.10.2025

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев
Рада ухвалила створення Кіберсил у складі ЗСУ 10.10.2025

Рада ухвалила створення Кіберсил у складі ЗСУ
Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків» 08.10.2025

Рада схвалила законопроєкт про створення «банку банків»
В Україні змінять підхід до ведення кредитних історій 08.10.2025

В Україні змінять підхід до ведення кредитних історій
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  19:20

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven

 Сьогодні  18:20

Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду

 Сьогодні  17:10

В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

 Сьогодні  16:00

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

 Сьогодні  15:50

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Сьогодні  13:40

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  12:30

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.