НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв

В Україні планують створити реєстр платіжної дисципліни. Національний банк України (НБУ) вже завершує розробку відповідного законопроєкту

Про це в інтерв’ю NV Бізнес розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

«Створюємо реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб’єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу, — сказав Олійник. — Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи».

Заступник голови НБУ наголосив, що Нацбанк буде лише розпорядником реєстру, а його наповненням будуть займатися банки та інші надавачі платіжних послуг.

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«Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти, — розповів він. — Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити».

Нагадаємо, що НБУ затвердив нові правила для учасників платіжного ринку. Йдеться про впровадження Правил опису схем виконання платіжних операцій — офіційного документа, що регулює, як учасники ринку мають описувати процеси здійснення платежів.

Раніше ми писали, скільки грошей у касах українських банків. За І квартал 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, ми розповідали, які зміни очікуються у банківському секторі України. Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у І кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У ІІ кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань.

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