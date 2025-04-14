НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Національний банк України (НБУ) актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Так, з 12 квітня 2025 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227185 з огляду на його планове погашення 2 квітня 2025 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ISIN UA4000234934, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 1 квітня 2025 року.

Це рішення має стимулювати участь банків в аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП. Це важливо для забезпечення фінансування державного бюджету без залучення емісійних коштів.

Банки можуть зараховувати до 60% суми обов’язкових резервів у вигляді певних бенчмарк-ОВДП. Перелік таких облігацій затверджується Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

З 12 квітня 2025 року він містить 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553 та новий UA4000234934.

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Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 11 квітня 2025 року № 129-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», і набирає чинності з 12 квітня 2025 року.

Обов’язкові резерви — це класичний інструмент, який використовують центральні банки для регулювання ліквідності в банківській системі. Суть механізму полягає в тому, що банк повинен тримати на своєму рахунку в центральному банку певну суму коштів. Цей обсяг розраховується як відсоток від його зобов’язань (норматив резервування) з урахуванням частки, яку можна покрити за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Резерв має бути сформований у середньому за встановлений період, що дозволяє згладжувати тимчасові коливання ліквідності на ринку. Такий підхід забезпечує ефективну дію інструменту за його основним призначенням — стримувати надлишкову ліквідність банківської системи.

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Джерело: НБУ.