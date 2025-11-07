close-btn
PaySpaceMagazine

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

07.11.2025 20:40
Ольга Деркач

Український ритейл і e-commerce переживають перезапуск: бізнес активно переходить у диджитал, покупці очікують швидкої взаємодії та персонального сервісу, а конкуренція змушує компанії впроваджувати технології нового покоління. Саме про це говоритимуть на Digital Retail Forum 2025 – події, що збере ключових гравців ринку та експертів з digital-трансформації ритейлу

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

Цього року фокус зміщується на технології, які формують ефективність бізнесу: автоматизація, омніканальний підхід, дата-аналітика, AI-рішення, сучасна логістика та інструменти залучення й утримання клієнтів. Digital-інновації стають головним драйвером зростання, допомагаючи мережам оптимізувати операції, зменшувати витрати, підвищувати рівень сервісу й прискорювати масштабування.

Форум стане майданчиком для обміну практичним досвідом між ритейлерами, e-commerce брендами, маркетплейсами, tech-компаніями та розробниками рішень для роздрібного бізнесу. Учасники отримають інсайти, аналітику, готові інструменти та успішні кейси з українського та глобального ринків.

Читайте також: Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

У центрі уваги:

  • цифрова трансформація торгових мереж та омніканальні стратегії
  • автоматизація магазинів і бек-офісу
  • інновації в e-commerce та розвиток маркетплейсів
  • персоналізація, AI, Big Data та нові сценарії взаємодії з покупцями
  • CRM/ERP, мобільні застосунки та лояльність нового покоління
  • платіжні та логістичні інновації
  • AR/VR, генеративний AI та актуальні digital-інструменти для стимулювання продажів

Серед спікерів – топ-менеджери та практики, що відповідають за цифрові трансформації у провідних компаніях: Іван Чивкін (Антошка), Владлена Русіна (WOG), Марина Ковальська (EVA.UA), Микола Чумак (IDNT), Руслан Мурадосілов (COMFY), Євген Катрич (WEBSPARK), Олексій Вовк (Дія), Володимир Поліщук (MUST marketing agency) та інші.

У програмі – експертні виступи, презентації технологічних продуктів, панельні дискусії, експо-зона рішень для ритейлу та можливості для цінного нетворкінгу.

200+ учасників, 20+ спікерів і 8 годин концентрованих інсайтів, що допоможуть бізнесу знайти ефективні digital-інструменти для розвитку та зміцнення позицій на ринку.

Сторінка заходу: digitalforum.pro.

Digital Retail Forum 2025 – місце, де технології створюють майбутнє українського ритейлу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Держборг України перевищив ₴8 трлн

Вчені попередили про потужні магнітні бурі

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнології
google news
Новини по темі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit 06.11.2025

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit
Системність у цифровізації визначає лідерів бізнесу — VI Форум «Бізнес без паперу» 03.11.2025

Системність у цифровізації визначає лідерів бізнесу — VI Форум «Бізнес без паперу»
Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum 31.10.2025

Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum
Розпочався відбір стартапів до української делегації на CES 2026 29.10.2025

Розпочався відбір стартапів до української делегації на CES 2026
Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025 20.10.2025

Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 Сьогодні  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 Сьогодні  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Сьогодні  16:00

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

 Сьогодні  14:50

В Україні створили нову фондову біржу

 Сьогодні  13:40

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

 Сьогодні  12:30

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.