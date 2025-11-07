Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

Український ритейл і e-commerce переживають перезапуск: бізнес активно переходить у диджитал, покупці очікують швидкої взаємодії та персонального сервісу, а конкуренція змушує компанії впроваджувати технології нового покоління. Саме про це говоритимуть на Digital Retail Forum 2025 – події, що збере ключових гравців ринку та експертів з digital-трансформації ритейлу

Цього року фокус зміщується на технології, які формують ефективність бізнесу: автоматизація, омніканальний підхід, дата-аналітика, AI-рішення, сучасна логістика та інструменти залучення й утримання клієнтів. Digital-інновації стають головним драйвером зростання, допомагаючи мережам оптимізувати операції, зменшувати витрати, підвищувати рівень сервісу й прискорювати масштабування.

Форум стане майданчиком для обміну практичним досвідом між ритейлерами, e-commerce брендами, маркетплейсами, tech-компаніями та розробниками рішень для роздрібного бізнесу. Учасники отримають інсайти, аналітику, готові інструменти та успішні кейси з українського та глобального ринків.

У центрі уваги:

цифрова трансформація торгових мереж та омніканальні стратегії

автоматизація магазинів і бек-офісу

інновації в e-commerce та розвиток маркетплейсів

персоналізація, AI, Big Data та нові сценарії взаємодії з покупцями

CRM/ERP, мобільні застосунки та лояльність нового покоління

платіжні та логістичні інновації

AR/VR, генеративний AI та актуальні digital-інструменти для стимулювання продажів

Серед спікерів – топ-менеджери та практики, що відповідають за цифрові трансформації у провідних компаніях: Іван Чивкін (Антошка), Владлена Русіна (WOG), Марина Ковальська (EVA.UA), Микола Чумак (IDNT), Руслан Мурадосілов (COMFY), Євген Катрич (WEBSPARK), Олексій Вовк (Дія), Володимир Поліщук (MUST marketing agency) та інші.

У програмі – експертні виступи, презентації технологічних продуктів, панельні дискусії, експо-зона рішень для ритейлу та можливості для цінного нетворкінгу.

200+ учасників, 20+ спікерів і 8 годин концентрованих інсайтів, що допоможуть бізнесу знайти ефективні digital-інструменти для розвитку та зміцнення позицій на ринку.

Сторінка заходу: digitalforum.pro.

Digital Retail Forum 2025 – місце, де технології створюють майбутнє українського ритейлу.

