Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

Український ритейл і e-commerce переживають перезапуск: бізнес активно переходить у диджитал, покупці очікують швидкої взаємодії та персонального сервісу, а конкуренція змушує компанії впроваджувати технології нового покоління. Саме про це говоритимуть на Digital Retail Forum 2025 – події, що збере ключових гравців ринку та експертів з digital-трансформації ритейлу
Цього року фокус зміщується на технології, які формують ефективність бізнесу: автоматизація, омніканальний підхід, дата-аналітика, AI-рішення, сучасна логістика та інструменти залучення й утримання клієнтів. Digital-інновації стають головним драйвером зростання, допомагаючи мережам оптимізувати операції, зменшувати витрати, підвищувати рівень сервісу й прискорювати масштабування.
Форум стане майданчиком для обміну практичним досвідом між ритейлерами, e-commerce брендами, маркетплейсами, tech-компаніями та розробниками рішень для роздрібного бізнесу. Учасники отримають інсайти, аналітику, готові інструменти та успішні кейси з українського та глобального ринків.
Читайте також: Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн
У центрі уваги:
- цифрова трансформація торгових мереж та омніканальні стратегії
- автоматизація магазинів і бек-офісу
- інновації в e-commerce та розвиток маркетплейсів
- персоналізація, AI, Big Data та нові сценарії взаємодії з покупцями
- CRM/ERP, мобільні застосунки та лояльність нового покоління
- платіжні та логістичні інновації
- AR/VR, генеративний AI та актуальні digital-інструменти для стимулювання продажів
Серед спікерів – топ-менеджери та практики, що відповідають за цифрові трансформації у провідних компаніях: Іван Чивкін (Антошка), Владлена Русіна (WOG), Марина Ковальська (EVA.UA), Микола Чумак (IDNT), Руслан Мурадосілов (COMFY), Євген Катрич (WEBSPARK), Олексій Вовк (Дія), Володимир Поліщук (MUST marketing agency) та інші.
У програмі – експертні виступи, презентації технологічних продуктів, панельні дискусії, експо-зона рішень для ритейлу та можливості для цінного нетворкінгу.
200+ учасників, 20+ спікерів і 8 годин концентрованих інсайтів, що допоможуть бізнесу знайти ефективні digital-інструменти для розвитку та зміцнення позицій на ринку.
Сторінка заходу: digitalforum.pro.
Digital Retail Forum 2025 – місце, де технології створюють майбутнє українського ритейлу.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Держборг України перевищив ₴8 трлн
Вчені попередили про потужні магнітні бурі
Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту