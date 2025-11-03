close-btn
Системність у цифровізації визначає лідерів бізнесу — VI Форум «Бізнес без паперу»

03.11.2025 14:00
Микола Деркач

31 жовтня у Києві відбувся VI Форум «Бізнес без паперу» — щорічна головна подія цифрової трансформації. Близько 900 бізнес-керівників та представників держави зібралися, щоб обговорити, де зараз перебуває український бізнес, куди він розвивається та що формуватиме зміни в ньому у найближчі роки

Українські компанії дедалі більше переводять процеси у цифру. Вони автоматизують документообіг, фіскалізацію, звітність, логістику та кадрові процеси. Однак, точкові дії у діджиталі не допоможуть виграти у бізнес-гонці. Цифровізація має стати частиною стратегії компанії та охоплювати всі її процеси та напрями діяльності. Лише системний підхід дозволить масштабувати результати й забезпечить стабільність якісних змін у довгостроковій перспективі.

Фото: Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу “Вчасно”

«У найближчі 2–3 роки бізнес проходитиме пришвидшену цифровізацію. Держава стимулює компанії до змін, а складні умови роботи змушують бути гнучкими, працювати віддалено й підтримувати високу продуктивність. Якщо бізнес неефективний — його місце швидко займає той, хто працює швидше, дешевше і якісніше. Уже зараз компанії оптимізують більшість процесів за допомогою цифрових рішень і штучного інтелекту. Лідери роблять це системно: створюють стратегії діджиталізації, формують роадмапи й послідовно рухаються за ними», — коментує Антон Скоков, керівник цифрових рішень для бізнесу «Вчасно».

Згідно з дослідженням* KPMG, презентованим на форумі, серед ключових пріоритетів бізнесу на найближчі три роки — інновації, залучення талантів та адаптація. ШІ у цьому контексті — не просто технологія, а ключ до ефективності та масштабування людського потенціалу. І лідери ринку бачать у ньому не загрозу, а потужний інструмент для підсилення команди та процесів.

Фото: Сергій Небрат, директор департаменту аудиту KPMG в Україні

«Наразі більшість українських компаній бачить у ШІ спосіб зробити краще сьогодення. У світі ж його більше хочуть використовувати, щоб творити завтра», — зазначив Сергій Небрат, директор департаменту аудиту KPMG в Україні.

Як завдяки автоматизації скоротити час погодження документів з 3 днів до 2 годин, розповіла представниця Vega Telecom. На її думку, треба рухатися за рахунок швидких перемог, показуючи переваги та вигоди працівникам. І тоді цифровізація одного напряму може вплинути на стратегічний розвиток всієї компанії.

Фото: Вікторія Похиленко, експертка з документообігу Vega Telecom

«Діджиталізація — це не лише про технології, а й про довіру. Коли кожен учасник процесу бачить прозорий результат, цифрова трансформація стає невід’ємною частиною корпоративної культури та стратегії компанії. Вона задає напрям розвитку всьому бізнесу, і за одним процесом органічно цифровізується наступний», — коментує Вікторія Похиленко, експертка з документообігу Vega Telecom.

Kernel — ще один приклад системного підходу до цифровізації. У них автоматизовано 84% логістичних ланцюгів між елеваторами, заводами та терміналами. За словами Марії Ботвінкіної, керівниці служби розвитку ІТ-проєктів документообігу та HR «Kernel», агросфера сьогодні зовсім не та, що була 10 років тому. Аби залишатися лідером, компанії повинні послідовно робити більш ефективними ключові процеси та бути при цьому швидкими:

Фото: Василь Росада, керівник “Вчасно.ТТН”, Марія Ботвінкіна, керівниця служби розвитку ІТ-проєктів документообігу та HR «Kernel», Ірина Тінькова, керівниця проєкту ЕДО Kernel

«Впровадження цифрової електронної ТТН стало логічним продовженням цифрової трансформації бізнесу. Тепер у нас весь документообіг мобільний — підписання документів займає близько 50 хвилин. Завдяки цьому вдалося прибрати рутину роботу по перевірці документів, їх збиранню та зберіганню».

Під час форуму команда «Вчасно» представила перший в Україні бізнес-серіал про цифрову трансформацію. Проєкт охопив досвід 14 компаній, які поділилися реальними історіями та власними досягненнями від впровадження цифрових інструментів.

Традиційно Форум «Бізнес без паперу» в партнерстві з Гуманітарним фондом Сергія Притули мав благодійну складову. Цього року донатили на дрон-вогнеборець, який допоможе рятувальникам без загрози життю працювати в найнебезпечніших умовах. Вдалося зібрати понад 1 млн грн.

Довідка

«Вчасно» — сервіси цифрових рішень для легкого та зрозумілого ведення бізнесу, який включає електронний документообіг, автоматизацію кадрових процесів, видачу електронних чеків, створення захищених підписів, обмін договорами з партнерами, оформлення товарно-транспортних накладних та подання звітності для ФОПів. Усе це — в онлайн-форматі, швидко, зручно та юридично безпечно.

*Дослідження KPMG в Україні «Український бізнес очима керівників та керівниць 2025»

