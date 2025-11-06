Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit

Нещодавно відбувся WINWIN Summit — велика подія, присвячена розвитку інновацій в Україні. Чим запам’ятався цей захід?

Як розповів перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі Україна переходить від Digital State до Agentic State — держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси та створює новий рівень взаємодії з громадянами

«Представили перші результати Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN 2030: посилюємо технологічний потенціал, розвиваємо інфраструктуру, інтегруємо Україну у глобальний інноваційний простір і відкриваємо шлях для інвестицій у технології. Інноваційна економіка — це шлях України до топ-30 за ВВП на душу населення», — написав Федоров.

За його словами, до саміту долучилися світові лідери — OpenAI, Mistral AI, Microsoft, Cisco, ElevenLabs, NVIDIA, інші технологічні лідери, експерти, науковці, підприємці, інноваційні стартапи. Україна — у фокусі уваги технологічних лідерів, адже вже сьогодні попри війну формує власну AI-екосистему.

У лютому відбувся запуск WINWIN AI Center of Excellence і вже зараз:

розробляється національна велика мовна модель (LLM) спільно з Kyivstar;

створюється AI Factory — перша державна ШІ-інфраструктура в Україні;

відбулася презентація Дія.АІ — першого у світі національного АІ-асистента, який надає державні послуги;

починаються партнерства з NVIDIA, ElevenLabs, розвивається співпраця з Google — інтегруються їхні АІ-інновації в Дію, Мрію, Дія.Освіта та інші проєкти.

Читайте також: Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров

«Ми вже запустили проєктний офіс і об’єднали професіоналів, які поділяють нашу візію. На WINWIN Summit представили драфти AI-стратегії України та стратегії розвитку напівпровідникової галузі, а також стратегію розвитку AUV», — зазначив міністр цифрової трансформації.

Він підкреслив, що також було анонсовано MedTech Sandbox, який вже скоро запуститься, та домовленості про партнерства з ключовими світовими технологічними лідерами. Один із перших проєктів — спільно з МОЗ, «Феофанією» та GutSee Health. Вперше у Східній Європі тестується AI-керована технологія фаготерапії для лікування інфекцій, стійких до антибіотиків.

WINWIN Summit 2025 підтвердив: Україна — найкраще місце для створення, запуску та масштабування технологій світового рівня.

«Дякую партнерам за довіру, співпрацю та спільну візію сильного технологічного майбутнього України», — додав Федоров.

