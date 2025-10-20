МВФ хоче, щоб Україна девальвувала гривню

Міжнародний валютний фонд (МВФ) чинить тиск на Національний банк України (НБУ), закликаючи девальвувати гривню перед стартом нових переговорів про кредит. Ідея може викликати напругу в Україні, оскільки зачіпає чутливі економічні та політичні питання

За даними джерел Bloomberg, знайомих із перебігом обговорень, у МВФ вважають, що поступова контрольована девальвація могла б допомогти покращити стан держфінансів, адже збільшила б бюджетні надходження в національній валюті.

Однак у Нацбанку до цього ставляться скептично, наголошуючи на ризиках інфляції та негативних очікуваннях серед населення. Переговори тривають за зачиненими дверима, і чиновники відмовляються коментувати їх публічно.

Ця суперечність може ускладнити переговори щодо нового пакета кредитів МВФ на тлі затяжної війни. Україна вже отримала більшу частину з $15,6 млрд попередньої програми, погодженої у 2023 році, і тепер веде перемовини щодо нового траншу обсягом близько $8 млрд.

Під час щорічних зборів МВФ у Вашингтоні (США) сторони обговорювали підготовку до наступного етапу переговорів, запланованих на листопад. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва планує відвідати Київ, щоб продемонструвати підтримку та сприяти залученню нового фінансування.

У переговорах із МВФ валютне питання залишається ключовим. Девальвація могла б збільшити номінальні доходи бюджету, адже експортні контракти здебільшого укладені у валюті.

Цікаве по темі: Світовий борг сягнув $250 трильйонів — МВФ

Втім, у НБУ побоюються, що поступки вимогам фонду завдадуть шкоди економіці. На їхню думку, очікувана користь буде обмеженою, оскільки значна частина бюджету формується завдяки міжнародній допомозі. Крім того, девальвація може розігнати інфляцію, нівелювавши будь-який фіскальний ефект.

Політичний фактор також відіграє роль. Українська влада традиційно остерігається девальвації через болючий досвід попередніх криз. На тлі затяжної війни та зростаючої втоми суспільства будь-яке послаблення гривні може мати серйозні репутаційні ризики.

У НБУ відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на «період тиші» перед наступним засіданням щодо облікової ставки. Представники МВФ також утрималися від коментарів.

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Нацбанк заморозив плаваючий курс, щоб не допустити різкого обвалу гривні. Після погодження програми МВФ два роки тому регулятор дозволив обмежене коливання курсу в межах вузького діапазону. З того часу гривня послабшала приблизно на 13% проти долара.

Втім, цього виявилося недостатньо для МВФ, який пішов на безпрецедентний крок — кредитування країни, що перебуває у стані війни. Домовленість 2023 року стала можливою завдяки зобов’язанням країн «Великої сімки» покрити ризики у випадку, якщо Україна не зможе здійснювати виплати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ прокоментував запуск е-гривні

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування