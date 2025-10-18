close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування

18.10.2025 11:30
Микола Деркач

В Україні розглядають створення механізму «народних IPO» — нових можливостей для громадян інвестувати власні кошти у державні компанії

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування

Фото: freepik.com

Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 16 жовтня, передає Finance.ua.

Мета ініціативи

За оцінками НКЦПФР, українці нині тримають на руках близько 1 трлн грн вільних коштів, але не мають привабливих інструментів для інвестування, окрім державних облігацій (ОВДП). Новий підхід має створити альтернативу, яка не конкуруватиме з ОВДП, але дозволить громадянам заробляти на інвестиціях і при цьому підтримувати національну економіку.

Як це працюватиме

За словами Магомедова, ключовим елементом стане індивідуальний інвестиційний рахунок — персональний фінансовий інструмент, який відкриватимуть через ліцензовані інвестиційні компанії. Головна перевага для інвестора — податкова пільга. Якщо не виводити кошти з рахунку протягом п’яти років, усі отримані доходи можна буде зняти без сплати податків.

Що отримає кожна сторона

  • Громадяни — новий інструмент для інвестування з можливістю уникнути оподаткування.
  • Держава — додаткове джерело фінансування економіки за рахунок коштів, що нині перебувають поза банківською системою.

Читайте також: Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ

Куди вкладатимуть кошти

На першому етапі пропонується інвестувати у прибуткові державні компанії, які стабільно виплачують дивіденди. Ідеться про можливість «народного IPO» — продажу невеликих часток таких підприємств, як НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» і «ПриватБанк».

За словами Магомедова, йдеться приблизно про 7% акцій від капіталу компаній. Це більше ніж 5%, тому ризик примусового викупу акцій відсутній, але менше ніж 10% — держава зберігатиме повний контроль над підприємствами.

Довгострокова мета

Запровадження індивідуальних інвестиційних рахунків і «народних IPO» має сформувати нову культуру інвестування серед українців. За три роки після старту проєкту НКЦПФР розраховує залучити до фондового ринку щонайменше 5 млн приватних інвесторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту 18.10.2025

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту
BlackRock встановив новий рекорд активів 15.10.2025

BlackRock встановив новий рекорд активів
Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно 09.10.2025

Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно
2 ETF, які можуть перетворити $100 на $1000 08.10.2025

2 ETF, які можуть перетворити $100 на $1000
Nvidia інвестує до $2 млрд у стартап Ілона Маска xAI 08.10.2025

Nvidia інвестує до $2 млрд у стартап Ілона Маска xAI
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  11:30

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування

 Сьогодні  10:00

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту

 17.10.2025  18:10

Fullset Blockchain Conference 2025 збирає Web3-лідерів у Києві для дня нетворкінгу, інновацій та колаборацій

 17.10.2025  16:50

Сільпо може вийти на ринок Польщі

 17.10.2025  15:30

Крипторинок стрімко летить в прірву: Біткоїн тестує $104 тис.

 17.10.2025  14:10

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

 17.10.2025  11:30

У яких банках найвищі відсотки за депозитами

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.