В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування

В Україні розглядають створення механізму «народних IPO» — нових можливостей для громадян інвестувати власні кошти у державні компанії

Про це розповів голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 16 жовтня, передає Finance.ua.

Мета ініціативи

За оцінками НКЦПФР, українці нині тримають на руках близько 1 трлн грн вільних коштів, але не мають привабливих інструментів для інвестування, окрім державних облігацій (ОВДП). Новий підхід має створити альтернативу, яка не конкуруватиме з ОВДП, але дозволить громадянам заробляти на інвестиціях і при цьому підтримувати національну економіку.

Як це працюватиме

За словами Магомедова, ключовим елементом стане індивідуальний інвестиційний рахунок — персональний фінансовий інструмент, який відкриватимуть через ліцензовані інвестиційні компанії. Головна перевага для інвестора — податкова пільга. Якщо не виводити кошти з рахунку протягом п’яти років, усі отримані доходи можна буде зняти без сплати податків.

Що отримає кожна сторона

Громадяни — новий інструмент для інвестування з можливістю уникнути оподаткування.

Держава — додаткове джерело фінансування економіки за рахунок коштів, що нині перебувають поза банківською системою.

Куди вкладатимуть кошти

На першому етапі пропонується інвестувати у прибуткові державні компанії, які стабільно виплачують дивіденди. Ідеться про можливість «народного IPO» — продажу невеликих часток таких підприємств, як НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» і «ПриватБанк».

За словами Магомедова, йдеться приблизно про 7% акцій від капіталу компаній. Це більше ніж 5%, тому ризик примусового викупу акцій відсутній, але менше ніж 10% — держава зберігатиме повний контроль над підприємствами.

Довгострокова мета

Запровадження індивідуальних інвестиційних рахунків і «народних IPO» має сформувати нову культуру інвестування серед українців. За три роки після старту проєкту НКЦПФР розраховує залучити до фондового ринку щонайменше 5 млн приватних інвесторів.

