close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ прокоментував запуск е-гривні

19.10.2025 11:30
Ольга Деркач

Національний банк України, як і більшість центробанків світу, досліджує можливість запровадження цифрової валюти, але це досить дороговартісний та складний процес

НБУ прокоментував запуск е-гривні

Фото: freepik.com, uk.wikipedia.org

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 16 жовтня, пише Finance.ua.

«На законодавчому рівні сказано, що це законний платіжний засіб і це цифрова форма національної грошової одиниці гривні. Коли вона буде впроваджена і чи буде впроваджена — відкрите питання. Ми готуємось до пілотного проєкту, де будуть реальні користувачі і реальні надавачі послуг», — каже Шабан.

За його словами, під час пілоту відбуватимуться транзакції між фізичними та юридичними особами, а також між користувачами і державою — зокрема у сфері сплати податків.

«Але пілот — це річ коштовна, там цінники дуже високі», — наголосив представник регулятора.

Шабан також зазначив, що НБУ вже має короткий список потенційних постачальників, «з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати».

«Але чек досить високий, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати такі кошти лише на дослідження», — додав він.

Цифрове майбутнє в Україні

В Україні вже сформована потужна цифрова екосистема. За даними Нацбанку, дев’ять із десяти операцій за платіжними картками нині відбуваються безготівково.

Читайте також: Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва розповіла, що понад 60% оплат у фізичних торгових точках здійснюються через NFC — тобто смартфонами чи іншими пристроями з цією технологією. Вона підкреслила, що цифрова трансформація несе не лише зручність, а й ризики, серед яких зростання кіберзлочинності.

До 2029 року глобальний ринок кіберризиків може досягти $15 трлн. За масштабом це було б третьою економікою світу після США і Китаю.

Як захищена банківська система України

У світі діє концепція цифрової операційної стійкості, а в ЄС уже впроваджено Акт DORA (Digital Operational Resilience Act). Україна рухається до його імплементації.

«Серед нового для нашої регуляції — мінімізація залежності від третіх сторін. Зокрема, ми це відчули восени 2022 року, коли почались блекаути — фінансова система стійка, а ланка енергоживлення була без зв’язку. Найближчі 2 роки ми працюємо над імплементацією того, чого не вистачає українському законодавству для повної відповідності до DORA. Мені здається, що банківська система готова і буде готова до певних технологічних викликів», — каже заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ змінює вимоги до резервів банків

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд 17.10.2025

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд
Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн перед опалювальним сезоном 17.10.2025

Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн перед опалювальним сезоном
У яких банках найвищі відсотки за депозитами 17.10.2025

У яких банках найвищі відсотки за депозитами
Скільки акцизного податку сплатили підприємці у 2025 16.10.2025

Скільки акцизного податку сплатили підприємці у 2025
Ціни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев 16.10.2025

Ціни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  11:30

НБУ прокоментував запуск е-гривні

 Сьогодні  10:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

 18.10.2025  13:00

У Дії з’явилася нова облігація

 18.10.2025  11:30

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування

 18.10.2025  10:00

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту

 17.10.2025  18:10

Fullset Blockchain Conference 2025 збирає Web3-лідерів у Києві для дня нетворкінгу, інновацій та колаборацій

 17.10.2025  16:50

Сільпо може вийти на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.