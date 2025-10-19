НБУ прокоментував запуск е-гривні

Національний банк України, як і більшість центробанків світу, досліджує можливість запровадження цифрової валюти, але це досить дороговартісний та складний процес

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 16 жовтня, пише Finance.ua.

«На законодавчому рівні сказано, що це законний платіжний засіб і це цифрова форма національної грошової одиниці гривні. Коли вона буде впроваджена і чи буде впроваджена — відкрите питання. Ми готуємось до пілотного проєкту, де будуть реальні користувачі і реальні надавачі послуг», — каже Шабан.

За його словами, під час пілоту відбуватимуться транзакції між фізичними та юридичними особами, а також між користувачами і державою — зокрема у сфері сплати податків.

«Але пілот — це річ коштовна, там цінники дуже високі», — наголосив представник регулятора.

Шабан також зазначив, що НБУ вже має короткий список потенційних постачальників, «з якими хотіли б, коли будемо готові, працювати».

«Але чек досить високий, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати такі кошти лише на дослідження», — додав він.

Цифрове майбутнє в Україні

В Україні вже сформована потужна цифрова екосистема. За даними Нацбанку, дев’ять із десяти операцій за платіжними картками нині відбуваються безготівково.

Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва розповіла, що понад 60% оплат у фізичних торгових точках здійснюються через NFC — тобто смартфонами чи іншими пристроями з цією технологією. Вона підкреслила, що цифрова трансформація несе не лише зручність, а й ризики, серед яких зростання кіберзлочинності.

До 2029 року глобальний ринок кіберризиків може досягти $15 трлн. За масштабом це було б третьою економікою світу після США і Китаю.

Як захищена банківська система України

У світі діє концепція цифрової операційної стійкості, а в ЄС уже впроваджено Акт DORA (Digital Operational Resilience Act). Україна рухається до його імплементації.

«Серед нового для нашої регуляції — мінімізація залежності від третіх сторін. Зокрема, ми це відчули восени 2022 року, коли почались блекаути — фінансова система стійка, а ланка енергоживлення була без зв’язку. Найближчі 2 роки ми працюємо над імплементацією того, чого не вистачає українському законодавству для повної відповідності до DORA. Мені здається, що банківська система готова і буде готова до певних технологічних викликів», — каже заступник голови НБУ Олексій Шабан.

