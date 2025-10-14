НБУ змінює вимоги до резервів банків

Національний банк України (НБУ) запроваджує зміни до вимог щодо формування банками обов’язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування

З 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів обов’язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти. Йдеться про:

примусово вилучені кошти відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів», а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;

заблоковані кошти у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про санкції».

За даними НБУ, це дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку обов’язкових резервів, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Запровадження цих змін не матиме значного впливу на загальний обсяг обов’язкового резервування в банківській системі.

Крім того, з 10 грудня 2025 року НБУ виключає з розрахунку обов’язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

Наразі до алгоритму розрахунку обов’язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати довгострокові кошти для фінансування проєктів відбудови.

Відповідні зміни внесені:

постановою Правління Національного банку України від 10 жовтня 2025 року № 125 «Про внесення зміни до Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні»;

рішенням Правління Національного банку України від 10 жовтня 2025 року № 373-рш «Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш».

Внесені зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків в Україні та банківських груп» (зі змінами), наберуть чинності з 10 грудня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ

НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

Джерело: НБУ.