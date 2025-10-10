НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»)

Під час безвиїзного нагляду встановлено:

на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;

перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;

компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку — послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Поглиблений аналіз підтвердив:

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;

власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.

Цікаве по темі: НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:

визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP») з використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;

віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;

заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року. У засіданні Комітету брали участь представники сторін, діяльність яких досліджувалася.

Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку — це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Джерело: НБУ.