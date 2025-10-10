close-btn
НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

10.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (код 39806926) та пов’язаними особами через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»)

НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» працювати через сервіси «КИТ Group»

Фото: bank.gov.ua

Під час безвиїзного нагляду встановлено:

  • на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
  • перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
  • компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку — послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Поглиблений аналіз підтвердив:

  • ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
  • власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.

Цікаве по темі: НБУ відкликав ліцензію у ломбарду

На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:

  • визнало послуги, які надаються  фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP») з використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
  • віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
  • заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року. У засіданні Комітету брали участь представники сторін, діяльність яких досліджувалася.

Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку — це можна зробити на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Джерело: НБУ.

