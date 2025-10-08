close-btn
Як змінилися міжнародні резерви України у вересні — НБУ

08.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,5 млрд. У вересні вони зросли на 1,1%

Фото: bank.gov.ua

Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $2,9 млрд, у тому числі:

  • $1,43 млрд — через рахунки Світового банку;
  • $1,17 млрд — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $298,4 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $563,6 млн, у тому числі:

  • $464,4 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $62,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $6,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $30,6 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,4 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,29 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $690,6 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.

