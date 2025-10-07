close-btn
НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

07.10.2025 20:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ

Фото: bank.gov.ua

Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ «Просперіті Файненшл» (ЄДРПОУ 43092744) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
  • ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» і Компанія» (ЄДРПОУ 39451311) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Просперіті Файненшл» та ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» і Компанія» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року Національний банк України запровадив нові стандарти для переказів з картки на картку. Вони побудовані на технології відкритого банкінгу та передбачають повну ідентифікацію учасників кожної транзакції. Це зробить платежі прозорішими, підвищить рівень безпеки та зменшить ризики шахрайства.

Раніше ми писали, що Нацбанк спростив процедуру авторизації фінансової компанії як платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) такої діяльності.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
