close-btn
PaySpaceMagazine

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

01.10.2025 19:00
Микола Деркач

Нацбанк України спростив процедуру авторизації фінансової компанії як платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) такої діяльності

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що реалізація Національним банком нової процедури спрямована на виконання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом і сприятиме актуалізації та вдосконаленню регулювання діяльності фінансових компаній.

Нова процедура передбачає:

  1. Право фінансової компанії, яка має ліцензію на діяльність фінансової компанії, що включає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів, набути статус платіжної установи з правом надання зазначених фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) діяльності з надання фінансових платіжних послуг.
  2. Можливість для фінансової компанії, у діяльності якої наявні ознаки надання такої фінансової платіжної послуги, як здійснення еквайрингу платіжних інструментів, та яка має намір надавати таку фінансову платіжну послугу, звернутися до Національного банку для одночасного набуття статусу платіжної установи та отримання права на надання фінансової платіжної послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів.
  3. Вимоги, яким фінансова компанія повинна відповідати для отримання статусу платіжної установи та після набуття нею такого статусу.
  4. Можливість збереження фінансовою компанією ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій (за наявності) після набуття нею статусу платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів.
  5. Процедуру ухвалення Національним банком відповідних рішень.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

Зазначені норми містить постанова Правління НБУ від 30 вересня 2025 року № 122 «Про особливості набуття фінансовою компанією статусу платіжної установи без зупинення діяльності з надання фінансових платіжних послуг», що набирає чинності з 2 жовтня 2025 року.

Раніше ми також писали, що НБУ ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України».

Її презентували напередодні Дня захисників України заступник голови НБУ Олексій Шабан та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко. Вона продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок військових безпілотних сил — символу інноваційності й технологічної переваги українського війська.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

Національний депозитарій перейшов під управління НБУ

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов 01.10.2025

НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов
НБУ презентував нову памʼятну монету з серії «Збройні Сили України» 01.10.2025

НБУ презентував нову памʼятну монету з серії «Збройні Сили України»
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ 01.10.2025

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скорочується — НБУ
Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ 25.09.2025

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ
НБУ оштрафував небанківську фінустанову 23.09.2025

НБУ оштрафував небанківську фінустанову
Національний депозитарій перейшов під управління НБУ 23.09.2025

Національний депозитарій перейшов під управління НБУ
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  20:00

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин

 Сьогодні  19:30

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

 Сьогодні  19:00

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

 Сьогодні  18:00

НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов

 Сьогодні  17:30

Україну накрила потужна магнітна буря: причини та наслідки

 Сьогодні  17:00

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

 Сьогодні  16:30

ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.