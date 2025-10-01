Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

Нацбанк України спростив процедуру авторизації фінансової компанії як платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) такої діяльності

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що реалізація Національним банком нової процедури спрямована на виконання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом і сприятиме актуалізації та вдосконаленню регулювання діяльності фінансових компаній.

Нова процедура передбачає:

Право фінансової компанії, яка має ліцензію на діяльність фінансової компанії, що включає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів, набути статус платіжної установи з правом надання зазначених фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) діяльності з надання фінансових платіжних послуг. Можливість для фінансової компанії, у діяльності якої наявні ознаки надання такої фінансової платіжної послуги, як здійснення еквайрингу платіжних інструментів, та яка має намір надавати таку фінансову платіжну послугу, звернутися до Національного банку для одночасного набуття статусу платіжної установи та отримання права на надання фінансової платіжної послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів. Вимоги, яким фінансова компанія повинна відповідати для отримання статусу платіжної установи та після набуття нею такого статусу. Можливість збереження фінансовою компанією ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій (за наявності) після набуття нею статусу платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів. Процедуру ухвалення Національним банком відповідних рішень.

Зазначені норми містить постанова Правління НБУ від 30 вересня 2025 року № 122 «Про особливості набуття фінансовою компанією статусу платіжної установи без зупинення діяльності з надання фінансових платіжних послуг», що набирає чинності з 2 жовтня 2025 року.

