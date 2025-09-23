НБУ оштрафував небанківську фінустанову

Національний банк України (НБУ) застосував до Приватного Акціонерного Товариства «Українська Транспортна Страхова Компанія» (ЄДРПОУ 22945712) захід впливу у вигляді штрафу

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 вересня 2025 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 64 000,00 грн застосовано до ПрАТ «УТСК» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Національного банку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПрАТ «УТСК» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПрАТ «УТСК» у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу на ПрАТ «УТСК» є день надсилання такого рішення.

Нагадаємо, що НБУ ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Національним банком та заборонив їх надання.

Раніше ми писали, що нещодавно відбулася дискусія членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки. Члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні, підсумували фактичну ситуацію та озвучили прогнози на наступний рік.

Джерело: НБУ.