close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

23.09.2025 18:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до Приватного Акціонерного Товариства «Українська Транспортна Страхова Компанія» (ЄДРПОУ 22945712) захід впливу у вигляді штрафу

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 вересня 2025 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 64 000,00 грн застосовано до ПрАТ «УТСК» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Національного банку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПрАТ «УТСК» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Цікаве по темі: Національний депозитарій перейшов під управління НБУ

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПрАТ «УТСК» у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу на ПрАТ «УТСК» є день надсилання такого рішення.

Нагадаємо, що НБУ ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Національним банком та заборонив їх надання.

Раніше ми писали, що нещодавно відбулася дискусія членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки. Члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні, підсумували фактичну ситуацію та озвучили прогнози на наступний рік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ пом’якшує валютні обмеження

НБУ випустив нову памʼятну монету

НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Національний депозитарій перейшов під управління НБУ 23.09.2025

Національний депозитарій перейшов під управління НБУ
НБУ заборонив Trustee Global надавати послуги в Україні 23.09.2025

НБУ заборонив Trustee Global надавати послуги в Україні
НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року 22.09.2025

НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року
Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот 19.09.2025

Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот
НБУ пом’якшує валютні обмеження 18.09.2025

НБУ пом’якшує валютні обмеження
НБУ випустив нову памʼятну монету 18.09.2025

НБУ випустив нову памʼятну монету
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  20:30

BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд

 Сьогодні  20:00

Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів

 Сьогодні  19:30

Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025

 Сьогодні  18:20

НБУ оштрафував небанківську фінустанову

 Сьогодні  17:10

HBO Max офіційно виходить на український ринок

 Сьогодні  16:00

ШІ-індустрії загрожує дефіцит доходів у $800 млрд — Bain

 Сьогодні  14:50

«Сільпо» продаватиме біодобавки в супермаркетах

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.