НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

16.09.2025 19:50
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує актуалізувати процеси планування, випуску та реалізації нумізматичної продукції НБУ, а також інвестиційних монет та супутньої продукції

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи Національного банку та учасників ринку з нумізматичною продукцією.

Зокрема, регулятор має намір упорядкувати:

  1. Терміни та визначення нумізматичної продукції, а також ввести нові, зокрема щодо її стану.
  2. Порядок формування, розгляду та затвердження плану випуску нумізматичної продукції, а також внесення змін до нього і до відбору тем.
  3. Реалізацію нумізматичної продукції та інвестиційних монет, зокрема:
    • виключити норму щодо реалізації нумізматичної продукції клієнтам через приймання онлайн-замовлень (що працювала до запуску інтернет-магазину);
    • запровадити для банків форми квитанції на реалізовану нумізматичну продукцію з недорогоцінних металів.
  4. Викуп інвестиційних монет у громадян.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Національного банку України» (далі – проєкт постанови), який пропонується для обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 24 вересня 2025 року включно.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
