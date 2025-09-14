Як зміняться доходи за депозитами в Україні: прогноз банкіра

Після рішення Національного банку зберегти облікову ставку на рівні 15,5%, ставки за гривневими депозитами у найближчі півтора місяця залишаться стабільними — в межах 13–14,5% річних
Такий прогноз надав директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, пише УНІАН.
За його словами, вже три місяці поспіль в Україні поступово знижується інфляція. Це означає, що фактична дохідність для вкладників зростатиме навіть без підвищення депозитних ставок.
«У річному вимірі інфляція скоротилася з 15,9% на початку червня до 13,2% у серпні. Відтак найближчим часом за збереження наявних депозитних ставок розмір пасивного прибутку може збільшитися до 3%», — пояснив експерт.
Які депозити будуть найвигіднішими
За підрахунками Замотаєва, найбільші відсотки банки пропонуватимуть за вкладами на 6–9 місяців і за річними депозитами. Саме на ці строки, на його думку, у вересні-жовтні припадатиме понад 70% нових угод. Близько 15% вкладників обиратимуть депозити від 3 до 6 місяців, а частки вкладів на 9–12 місяців та понад рік становитимуть по 5–7%.
«Депозити — це не про «золоті гори» і не про надприбутки. Однак, і це, на мій погляд, є найважливішим: громадяни не втратять купівельну спроможність заощаджень, а за позитивних економічних умов матимуть змогу незначно заробити на власних заощадженнях», — наголосив банкір.
Читайте також: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти
Що впливатиме на ринок восени
Розвиток депозитних програм у гривні восени, за оцінкою експерта, визначатиметься трьома ключовими чинниками:
- Валютний ринок. Стабільний курс долара та євро підтримає інтерес населення до гривневих заощаджень.
- Інфляція та економіка. Якщо тенденція до зниження інфляції збережеться, до кінця року показник може опуститися нижче 10%. Це створить підстави для подальшого зниження облікової ставки, тож клієнти намагатимуться скористатися найвищими нині ставками.
- Безпекова ситуація. Військові ризики та питання енергетичної стабільності залишаються визначальними: чим менша невизначеність, тим сміливіше громадяни планують фінанси.
«Кількість вкладників, окрім суто економічних передумов, залежатиме ще й від воєнних чинників. Своєю чергою, банки докладатимуть максимум зусиль, щоб спонукати людей до більшої довіри до гривні та відповідно до гривневих вкладів. Якщо позитивні прогнози справдяться, то варто очікувати, що у 2025 році порівняно з минулим роком кількість нових вкладників може зрости щонайменше на 5–7%», — підсумував Замотаєв.
Позиція НБУ
11 вересня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як підкреслив голова НБУ Андрій Пишний, це рішення спрямоване на підтримку стабільності валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове наближення інфляції до цілі у 5%.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова