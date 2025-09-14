Як зміняться доходи за депозитами в Україні: прогноз банкіра

Після рішення Національного банку зберегти облікову ставку на рівні 15,5%, ставки за гривневими депозитами у найближчі півтора місяця залишаться стабільними — в межах 13–14,5% річних

Такий прогноз надав директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, пише УНІАН.

За його словами, вже три місяці поспіль в Україні поступово знижується інфляція. Це означає, що фактична дохідність для вкладників зростатиме навіть без підвищення депозитних ставок.

«У річному вимірі інфляція скоротилася з 15,9% на початку червня до 13,2% у серпні. Відтак найближчим часом за збереження наявних депозитних ставок розмір пасивного прибутку може збільшитися до 3%», — пояснив експерт.

Які депозити будуть найвигіднішими

За підрахунками Замотаєва, найбільші відсотки банки пропонуватимуть за вкладами на 6–9 місяців і за річними депозитами. Саме на ці строки, на його думку, у вересні-жовтні припадатиме понад 70% нових угод. Близько 15% вкладників обиратимуть депозити від 3 до 6 місяців, а частки вкладів на 9–12 місяців та понад рік становитимуть по 5–7%.

«Депозити — це не про «золоті гори» і не про надприбутки. Однак, і це, на мій погляд, є найважливішим: громадяни не втратять купівельну спроможність заощаджень, а за позитивних економічних умов матимуть змогу незначно заробити на власних заощадженнях», — наголосив банкір.

Читайте також: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

Що впливатиме на ринок восени

Розвиток депозитних програм у гривні восени, за оцінкою експерта, визначатиметься трьома ключовими чинниками:

Валютний ринок. Стабільний курс долара та євро підтримає інтерес населення до гривневих заощаджень.

Стабільний курс долара та євро підтримає інтерес населення до гривневих заощаджень. Інфляція та економіка. Якщо тенденція до зниження інфляції збережеться, до кінця року показник може опуститися нижче 10%. Це створить підстави для подальшого зниження облікової ставки, тож клієнти намагатимуться скористатися найвищими нині ставками.

Якщо тенденція до зниження інфляції збережеться, до кінця року показник може опуститися нижче 10%. Це створить підстави для подальшого зниження облікової ставки, тож клієнти намагатимуться скористатися найвищими нині ставками. Безпекова ситуація. Військові ризики та питання енергетичної стабільності залишаються визначальними: чим менша невизначеність, тим сміливіше громадяни планують фінанси.

«Кількість вкладників, окрім суто економічних передумов, залежатиме ще й від воєнних чинників. Своєю чергою, банки докладатимуть максимум зусиль, щоб спонукати людей до більшої довіри до гривні та відповідно до гривневих вкладів. Якщо позитивні прогнози справдяться, то варто очікувати, що у 2025 році порівняно з минулим роком кількість нових вкладників може зрости щонайменше на 5–7%», — підсумував Замотаєв.

Позиція НБУ

11 вересня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Як підкреслив голова НБУ Андрій Пишний, це рішення спрямоване на підтримку стабільності валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове наближення інфляції до цілі у 5%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова