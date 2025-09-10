close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

10.09.2025 17:10
Микола Деркач

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів

Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Дані про головні положення документів оприлюднив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Два законопроєкти — один механізм

Перший документ, №14025, вносить зміни до Податкового кодексу та закону «Про банки і банківську діяльність». Він визначає операторів платформ податковими агентами, тобто саме вони мають збирати інформацію про користувачів, передавати її до Державної податкової служби та утримувати податки з доходів продавців чи надавачів послуг.

Другий законопроєкт, №14026, змінює Цивільний кодекс. Ним закріплюється, що фізична особа, яка працює через цифрові платформи за правилами Податкового кодексу, не повинна реєструватися як підприємець. Це означає, що люди зможуть легально заробляти в інтернеті без обов’язкової реєстрації ФОП, якщо виконуватимуть встановлені умови.

Які доходи потраплять під оподаткування

Нові правила стосуються всіх видів діяльності, які здійснюються через онлайн-майданчики за винагороду. Це, зокрема:

  • оренда нерухомості (житлової, нежитлової, паркомісць);
  • оренда транспортних засобів;
  • продаж товарів;
  • надання послуг.

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова

Податкові умови та винятки

Законопроєкти передбачають диференційований підхід.

  • Якщо дохід за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (приблизно 36 тис. грн), податок не нараховується. Це дозволяє уникнути оподаткування побутових продажів — наприклад, якщо людина продала старий телефон чи кілька речей у шафі.
  • Якщо суми більші, застосовується пільгова ставка: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас діють певні обмеження: дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн), кількість продажів — не більше трьох на суму до €2000 на рік, а розрахунки повинні проводитися через окремий банківський рахунок.

Банки отримують окрему роль у системі: вони передаватимуть інформацію про спеціальні рахунки до ДПС, щоб забезпечити прозорість і контроль за виконанням нових норм.

Чому це важливо

Україна впроваджує міжнародні стандарти прозорості відповідно до директиви ЄС DAC7 та модельних правил ОЕСР. Це дозволить інтегруватися у європейську систему автоматичного обміну податковою інформацією та виконати зобов’язання країни-кандидата на вступ до ЄС і члена ОЕСР у майбутньому.

Крім того, законопроєкти спрямовані на детінізацію економіки. За оцінками експертів, значна частина дрібної комерційної активності відбувається сьогодні без сплати податків. Нові правила мають забезпечити справедливе оподаткування при збереженні спрощень для побутових продажів.

Що далі

Обидва документи передані на розгляд Верховної Ради. У разі ухвалення вони набудуть чинності з 2026 року. Саме з цього часу цифрові платформи зобов’язані будуть автоматично передавати дані до податкової та утримувати податки з доходів фізичних осіб.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році

Допоміжні матеріали: t.me/thinktankces, mof.gov.ua, deloitte.com, news.finance.ua, bdf.gov.ua.

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова 09.09.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 — Податкова
Податкова запустила новий інструмент для банків у рамках SAF-T UA 09.09.2025

Податкова запустила новий інструмент для банків у рамках SAF-T UA
Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA 04.09.2025

Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA
Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити 25.08.2025

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити
Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат 18.08.2025

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат
Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році 14.08.2025

Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  19:50

Revolut представив нову послугу

 Сьогодні  19:10

Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд

 Сьогодні  17:50

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

 Сьогодні  17:10

Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

 Сьогодні  16:20

Туристичний збір в Україні рекордно зріс — Опендатабот

 Сьогодні  15:30

BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

 Сьогодні  14:30

iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.