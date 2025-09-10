Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів

Дані про головні положення документів оприлюднив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Два законопроєкти — один механізм

Перший документ, №14025, вносить зміни до Податкового кодексу та закону «Про банки і банківську діяльність». Він визначає операторів платформ податковими агентами, тобто саме вони мають збирати інформацію про користувачів, передавати її до Державної податкової служби та утримувати податки з доходів продавців чи надавачів послуг.

Другий законопроєкт, №14026, змінює Цивільний кодекс. Ним закріплюється, що фізична особа, яка працює через цифрові платформи за правилами Податкового кодексу, не повинна реєструватися як підприємець. Це означає, що люди зможуть легально заробляти в інтернеті без обов’язкової реєстрації ФОП, якщо виконуватимуть встановлені умови.

Які доходи потраплять під оподаткування

Нові правила стосуються всіх видів діяльності, які здійснюються через онлайн-майданчики за винагороду. Це, зокрема:

оренда нерухомості (житлової, нежитлової, паркомісць);

оренда транспортних засобів;

продаж товарів;

надання послуг.

Податкові умови та винятки

Законопроєкти передбачають диференційований підхід.

Якщо дохід за рік не перевищує 12 прожиткових мінімумів (приблизно 36 тис. грн) , податок не нараховується. Це дозволяє уникнути оподаткування побутових продажів — наприклад, якщо людина продала старий телефон чи кілька речей у шафі.

, податок не нараховується. Це дозволяє уникнути оподаткування побутових продажів — наприклад, якщо людина продала старий телефон чи кілька речей у шафі. Якщо суми більші, застосовується пільгова ставка: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Водночас діють певні обмеження: дохід не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн), кількість продажів — не більше трьох на суму до €2000 на рік, а розрахунки повинні проводитися через окремий банківський рахунок.

Банки отримують окрему роль у системі: вони передаватимуть інформацію про спеціальні рахунки до ДПС, щоб забезпечити прозорість і контроль за виконанням нових норм.

Чому це важливо

Україна впроваджує міжнародні стандарти прозорості відповідно до директиви ЄС DAC7 та модельних правил ОЕСР. Це дозволить інтегруватися у європейську систему автоматичного обміну податковою інформацією та виконати зобов’язання країни-кандидата на вступ до ЄС і члена ОЕСР у майбутньому.

Крім того, законопроєкти спрямовані на детінізацію економіки. За оцінками експертів, значна частина дрібної комерційної активності відбувається сьогодні без сплати податків. Нові правила мають забезпечити справедливе оподаткування при збереженні спрощень для побутових продажів.

Що далі

Обидва документи передані на розгляд Верховної Ради. У разі ухвалення вони набудуть чинності з 2026 року. Саме з цього часу цифрові платформи зобов’язані будуть автоматично передавати дані до податкової та утримувати податки з доходів фізичних осіб.

