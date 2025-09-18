НБУ пом’якшує валютні обмеження

Нацбанк України пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Ураховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, увезених для споживання в США, та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, Національний банк дає змогу операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США», — йдеться у повідомленні.

Крім того, внесено уточнюючі зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів. Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб.

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ від 17 вересня 2025 року № 119 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18» та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що у День рятівника, 17 вересня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій», що вшановує мужність, самовідданість і професіоналізм українських рятувальників.

Обігова пам’ятна монета «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

