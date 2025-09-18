close-btn
НБУ пом’якшує валютні обмеження

18.09.2025 17:50
Микола Деркач

Нацбанк України пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів

Фото: bank.gov.ua, unsplash.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Ураховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, увезених для споживання в США, та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, Національний банк дає змогу операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США», — йдеться у повідомленні.

Крім того, внесено уточнюючі зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів. Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ від 17 вересня 2025 року № 119 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18» та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що у День рятівника, 17 вересня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій», що вшановує мужність, самовідданість і професіоналізм українських рятувальників.

Обігова пам’ятна монета «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Також раніше ми писали, що НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
