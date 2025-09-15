НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

Національний банк України (НБУ) на підставі власної заяви ТОВ Фінансова Компанія «Український Платіжний Центр» (ЄДРПОУ 39898755) надав погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії

З ліцензії було виключено фінансову послугу факторинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ Фінансова Компанія «Український Платіжний Центр» матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що завдяки видатному українському диригенту Олександру Кошицю світ уперше почув «Щедрика» — твір, який згодом здобув світову славу під назвою Carol of the Bells. До 150-річчя від дня його народження Національний банк України (НБУ) випустив пам’ятну монету, що поповнила серію «Видатні особистості України».

Раніше ми писали, що Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків.

Крім того, НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній. Зміни спрямовані на врегулювання питань, що виникли під час практичної реалізації Положення про реєстрацію колекторських компаній, та, зокрема, передбачають:

актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їх власників істотної участі та керівників;

уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;

оновлення форм документів, які заявник подає до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

Джерело: НБУ.