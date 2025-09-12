close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ представив нову памʼятну монету

12.09.2025 16:20
Ольга Деркач

Завдяки видатному українському диригенту Олександру Кошицю світ уперше почув «Щедрика» — твір, який згодом здобув світову славу під назвою Carol of the Bells. До 150-річчя від дня його народження Національний банк України (НБУ) випустив пам’ятну монету, що поповнила серію «Видатні особистості України»

НБУ представив нову памʼятну монету

Фото: t.me/nbu_ua

У 1919 році митець заснував Українську республіканську капелу — професійний хор, покликаний представляти Україну за кордоном. Під керівництвом Кошиця капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

У репертуарі колективу були обробки народних пісень, духовна музика та твори українських композиторів, спеціально адаптовані для західної сцени. Диригентський почерк Кошиця — без палички, лише очима, руками й мімікою — відзначався емоційністю, пластикою та глибоким відчуттям фольклору.

Його мистецтво захоплювало найвибагливішу публіку й дарувало українській пісні крила, аби вона могла пролунати за межами країни як голос нації, що прагне свободи, гідності та визнання.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

Детальніше про пам’ятну монету «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:

  • номінал — 2 гривні, виготовлена з нейзильберу;
  • на аверсі розміщено композицію, що відображає гастрольну діяльність Української республіканської капели. У центрі — стилізована карта туру з назвами міст, де виступав колектив. Між ними — силуети ластівок як символ духовного злету, свободи руху й поширення українського мистецтва у світі;
  • на реверсі зображено стилізований портрет Кошиця. Акцент зроблено на його руках — головному «інструменті» диригента. Тло утворює хвиляста динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, уособлюючи поширення української культури у світі завдяки гастрольному турне;
  • тираж — до 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакованні;
  • автори: художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор — Володимир Атаманчук.

Пам’ятні монети «150 років від дня народження Олександра Кошиця» надійдуть у продаж в інтернет-магазині з 16 вересня 2025 року в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами відбуватиметься поступово, після отримання партій монет. Більше інформації про початок продажів та пункти реалізації можна знайти на офіційних сайтах банків-дистриб’юторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% 11.09.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики 11.09.2025

Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики
НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній 10.09.2025

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній
Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади 10.09.2025

Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади
НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок 09.09.2025

НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  18:00

Google готовий розвивати цифрові ініціативи спільно з Україною

 Сьогодні  17:10

Капіталізація крипторинку перевищила $4 трлн: що далі

 Сьогодні  16:20

НБУ представив нову памʼятну монету

 Сьогодні  15:30

Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures

 Сьогодні  14:30

АМКУ вимагає від банків прозорості в умовах кешбек-програм

 Сьогодні  13:30

ЄЦБ залишив ключові ставки без змін

 Сьогодні  12:30

Dogecoin може зрости до $0,50 — аналітик

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.