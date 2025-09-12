НБУ представив нову памʼятну монету

Завдяки видатному українському диригенту Олександру Кошицю світ уперше почув «Щедрика» — твір, який згодом здобув світову славу під назвою Carol of the Bells. До 150-річчя від дня його народження Національний банк України (НБУ) випустив пам’ятну монету, що поповнила серію «Видатні особистості України»

У 1919 році митець заснував Українську республіканську капелу — професійний хор, покликаний представляти Україну за кордоном. Під керівництвом Кошиця капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

У репертуарі колективу були обробки народних пісень, духовна музика та твори українських композиторів, спеціально адаптовані для західної сцени. Диригентський почерк Кошиця — без палички, лише очима, руками й мімікою — відзначався емоційністю, пластикою та глибоким відчуттям фольклору.

Його мистецтво захоплювало найвибагливішу публіку й дарувало українській пісні крила, аби вона могла пролунати за межами країни як голос нації, що прагне свободи, гідності та визнання.

Детальніше про пам’ятну монету «150 років від дня народження Олександра Кошиця»:

номінал — 2 гривні, виготовлена з нейзильберу;

на аверсі розміщено композицію, що відображає гастрольну діяльність Української республіканської капели. У центрі — стилізована карта туру з назвами міст, де виступав колектив. Між ними — силуети ластівок як символ духовного злету, свободи руху й поширення українського мистецтва у світі;

на реверсі зображено стилізований портрет Кошиця. Акцент зроблено на його руках — головному «інструменті» диригента. Тло утворює хвиляста динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, уособлюючи поширення української культури у світі завдяки гастрольному турне;

тираж — до 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакованні;

автори: художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор — Володимир Атаманчук.

Пам’ятні монети «150 років від дня народження Олександра Кошиця» надійдуть у продаж в інтернет-магазині з 16 вересня 2025 року в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами відбуватиметься поступово, після отримання партій монет. Більше інформації про початок продажів та пункти реалізації можна знайти на офіційних сайтах банків-дистриб’юторів.

Джерело: НБУ.