НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків.

Інфляція закріплюється на траєкторії зниження

Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль — до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував НБУ. Базова інфляція теж сповільнилася — до 11,4% р/р, близько до прогнозу.

Інфляція сповільнилася завдяки новим урожаям, що знизило ціни на сирі та оброблені продукти. Зменшення тиску відчувалося й у сфері послуг і непродовольчих товарів завдяки заходам НБУ та поліпшенню ситуації на ринку праці. Це проявилося у зменшенні розриву між зарплатними очікуваннями та реальною оплатою, а також у зростанні пропозиції робочої сили.

Надалі інфляція ймовірно знижуватиметься завдяки ефектам від урожаїв і політиці НБУ, спрямованій на підтримку привабливості гривневих активів та стабільності валютного ринку.

Зовнішня допомога надходить у достатніх обсягах

З початку року Україна отримала понад $30 млрд міжнародної фінансової допомоги. Зовнішня підтримка залишалася суттєвою й упродовж останніх місяців. Це дало змогу наростити міжнародні резерви і забезпечити фінансування критичних витрат бюджету.

Продовження реалізації євроінтеграційних реформ і результативна співпраця з МВФ є важливими умовами для подальшого отримання коштів, передбачених партнерами для України.

Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком

Останнім часом зросла інтенсивність обстрілів та руйнувань, що посилило ризики зниження економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Крім того, актуалізувалися ризики додаткових бюджетних видатків, у тому числі на обороноздатність.

Серед інших ризиків:

недостатність та/або неритмічність зовнішнього фінансування в наступні роки;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці;

менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищена волатильність на глобальних товарних і фінансових ринках.

Вірогідні й позитивні сценарії, пов’язані з посиленням військової та фінансової підтримки партнерів (зокрема через використання заморожених російських активів) і зусиллями міжнародної спільноти для справедливого миру.

За липневим прогнозом НБУ, цикл зниження облікової ставки може початися у IV кварталі 2025 року. Попри стійке зниження інфляції, ризики залишаються. У разі їх посилення НБУ готовий відтермінувати зниження ставки та вжити додаткових заходів.

Наступне засідання з монетарної політики відбудеться 23 жовтня 2025 року.

Джерело: НБУ