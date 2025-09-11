close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

11.09.2025 19:30
Ольга Деркач

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Фото: bank.gov.ua

Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків.

Інфляція закріплюється на траєкторії зниження

Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль — до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував НБУ. Базова інфляція теж сповільнилася — до 11,4% р/р, близько до прогнозу.

Інфляція сповільнилася завдяки новим урожаям, що знизило ціни на сирі та оброблені продукти. Зменшення тиску відчувалося й у сфері послуг і непродовольчих товарів завдяки заходам НБУ та поліпшенню ситуації на ринку праці. Це проявилося у зменшенні розриву між зарплатними очікуваннями та реальною оплатою, а також у зростанні пропозиції робочої сили.

Надалі інфляція ймовірно знижуватиметься завдяки ефектам від урожаїв і політиці НБУ, спрямованій на підтримку привабливості гривневих активів та стабільності валютного ринку.

Зовнішня допомога надходить у достатніх обсягах

З початку року Україна отримала понад $30 млрд міжнародної фінансової допомоги. Зовнішня підтримка залишалася суттєвою й упродовж останніх місяців. Це дало змогу наростити міжнародні резерви і забезпечити фінансування критичних витрат бюджету.

Цікаве по темі: НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

Продовження реалізації євроінтеграційних реформ і результативна співпраця з МВФ є важливими умовами для подальшого отримання коштів, передбачених партнерами для України.

Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком

Останнім часом зросла інтенсивність обстрілів та руйнувань, що посилило ризики зниження економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Крім того, актуалізувалися ризики додаткових бюджетних видатків, у тому числі на обороноздатність.

Серед інших ризиків:

  • недостатність та/або неритмічність зовнішнього фінансування в наступні роки;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці;
  • менш сприятливі зовнішні умови на тлі посилення геополітичної невизначеності та деглобалізації, а також підвищена волатильність на глобальних товарних і фінансових ринках.

Вірогідні й позитивні сценарії, пов’язані з посиленням військової та фінансової підтримки партнерів (зокрема через використання заморожених російських активів) і зусиллями міжнародної спільноти для справедливого миру.

За липневим прогнозом НБУ, цикл зниження облікової ставки може початися у IV кварталі 2025 року. Попри стійке зниження інфляції, ризики залишаються. У разі їх посилення НБУ готовий відтермінувати зниження ставки та вжити додаткових заходів.

Наступне засідання з монетарної політики відбудеться 23 жовтня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади

НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок

Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ

Джерело: НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики 11.09.2025

Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики
НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній 10.09.2025

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній
Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади 10.09.2025

Директор Департаменту міжнародного співробітництва НБУ йде з посади
НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок 09.09.2025

НБУ запровадив нові вимоги до кредитних спілок
Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ 09.09.2025

Як змінився небанківський ринок у серпні — НБУ
Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний 08.09.2025

Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  20:30

Oracle виплатить дивіденди: скільки зароблять власники акцій

 Сьогодні  19:30

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

 Сьогодні  18:30

Крипторинок відновив зростання: Dogecoin очолив висхідний тренд

 Сьогодні  17:30

У Дії зʼявилася нова послуга

 Сьогодні  16:30

Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики

 Сьогодні  15:30

Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

 Сьогодні  14:30

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.