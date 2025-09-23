НБУ заборонив Trustee Global надавати послуги в Україні

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок TRUSTEE PLUS такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню та авторизації Національним банком та заборонив їх надання

За результатами поглибленого аналізу встановлено, що Trustee Global UAB, рекламуючи та просуваючи свої послуги громадянам України на території України, надає у застосунку TRUSTEE PLUS, послуги, що за своєю суттю містять ознаки фінансових платіжних послуг із:

переказу коштів без відкриття рахунку;

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку / на рахунок користувача.

У зв’язку з цим, відповідно до норм Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» Правління Національного банку ухвалило рішення визнати послуги з використанням сервісу Р2Р та з надання послуг з переказу євро з рахунку / на рахунок користувача в застосунку TRUSTEE PLUS послугами, які за своєю суттю містять відповідні ознаки фінансових платіжних послуг, та заборонити їх надання громадянам України на території України.

Рішення про визнання здійснення Trustee Global UAB безліцензійної діяльності через застосунок TRUSTEE PLUS прийнято за рекомендаціями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 15 вересня 2025 року, у засіданні якого взяв участь Вадим Груша, директор та засновник Trustee Global UAB.

Цікаве по темі: НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону про фінансові послуги Trustee Global UAB зобов’язана з дня отримання повідомлення зупинити надання послуг, віднесених до певного виду фінансових платіжних послуг, до приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України. У разі недотримання цих вимог компанія несе відповідальність відповідно до законодавства України.

Зі свого боку Національний банк попереджає громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, неавторизованими для надання фінансових послуг в Україні для громадян України. Перед підписанням будь-якого договору про надання фінансової платіжної послуги або послуги, подібної на фінансову, обов’язково перевіряйте на офіційному інтернет-представництві Національного банку, чи включена така установа до реєстрів НБУ.

Якщо установа, яка надає фінансові платіжні послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, не включена до реєстрів та не авторизована належним чином Національним банком, на неї не поширюються повноваження НБУ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Директор та засновник Trustee Global UAB Вадим Груша зазначив, що на перший погляд НБУ виніс «негативне рішення, в якому є також і позитивні аспекти». Він додав, що «НБУ створює негативний прецедент для всього крипторинку, фактично забороняючи P2P-взаємодію між користувачами».

Але він також додав, що компанія UAB Trustee Global виконує операції з криптоактивами, до яких у рішенні НБУ немає зауважень, а операції з фіатними активами виконуються польским партнером Quicko, яка ліцензована в ЄС та надає послуги резидентам ЄС.

«Наголошую: активи користувачів у безпеці — ми працюємо прозоро через європейських партнерів. Для клієнтів Trustee Plus нічого не змінюється: реєстрація нових користувачів в Україні була припинена 22 травня. Послуги на території ЄС надаються у строгій відповідності до законодавчої бази Європейського союзу», — написав Груша.

Він також додав, що компанія відкрита до діалогу і разом із партнерами шукатиме легальний шлях для захисту прав Trustee Plus.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ пом’якшує валютні обмеження

НБУ випустив нову памʼятну монету

НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

Джерело: НБУ.