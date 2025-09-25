close-btn
Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

25.09.2025 14:30
Микола Деркач

Банки України в липні видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн

Фото: freepik.com

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, передає пресслужба НБУ.

Коротко про результати опитування:

  • 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 143 на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
  • 363 кредити на 646,7 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
  • середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% на вторинному ринку;
  • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Читайте також: Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

  • у Київській області (326 договорів на загальну суму 623,2 млн грн, або 38,8% від загального обсягу);
  • у місті Києві (128 договорів на 277,8 млн грн);
  • у Львівській області (62 договори на 124,3 млн грн);
  • у Вінницькій області (48 договорів на 82,3 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (46 договорів на 76,1 млн грн);

«Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
