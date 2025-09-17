close-btn
Український стартап Metatable залучив $100 000 інвестицій

17.09.2025 12:00
Ольга Деркач

Український стартап Metatable, випускник батчу YEP Accelerator, отримав $100 000 від ангельського інвестора. Кошти підуть на розвиток продукту та маркетинг. Після релізу нової версії команда планує масштабуватися

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Metatable — це платформа, яка за допомогою ШІ-агентів спрощує етапи розробки: від формування технічного завдання до розбиття його на задачі, написання коду та проєктування баз даних. Також команда надає готову серверну інфраструктуру для запуску проєктів, йдеться в пресрелізі.

Роль YEP Accelerator

Metatable — випускник YEP Accelerator. Програма дала доступ до інвесторів та кофаундерів, допомогла відпрацювати навички пітчингу та продажів. Перший інвестор стартапу у 2024 році з’явився саме через YEP-нетворк. Також участь в акселераторі дозволила презентувати продукт на таких подіях, як Tech Chill, Web Summit, Viva Tech.

У 2024 році Metatable протестував продукт у бізнес-середовищі, залучивши компанії на платні пілотні проєкти. Це дало понад $30 000 виручки та більш ніж 4000 зареєстрованих користувачів. Продукт досі перебуває у бета-версії: у 2025 році команда переписує код і перебудовує архітектуру.



Тренд Vibe Coding і нові можливості для бізнесу

За словами CEO Ярослава Дзьоми, платформа орієнтована на малий, середній і великий бізнес. Ключова аудиторія — фахівці, які можуть описати бізнес-задачі, але не мають навичок програмування.

«У 2025 році набирає обертів тренд Vibe Coding — підхід, коли складні програми створюються не через ручне написання коду, а через взаємодію з AI-моделями. Поки що це здебільшого інді- та персональні проєкти, але ми впевнені, що хвиля докотиться і до бізнес-сегменту. Ми вже бачимо сильний попит на такі інструменти від інноваційних команд», — коментує Дзьома.

Цілі після інвестицій

Отримані кошти підуть на розвиток продукту та маркетинг. Серед планів — запуск нової версії платформи, участь у міжнародних заходах, рекламні кампанії та найм спеціалістів у маркетинг, продакт-менеджмент і розробку.

«Наш найближчий виклик — реліз оновленої платформи. Після цього ми повернемося до агресивної комерціалізації та масштабування. На горизонті 6–12 місяців ми плануємо стати серйозним гравцем на ринку Vibe Coding tools», — додає Дзьома.

