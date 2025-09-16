close-btn
Український стартап Swarmer залучив $15 млн

16.09.2025 19:10
Ольга Деркач

Український стартап Swarmer, відомий своїми передовими можливостями у сфері бойового штучного інтелекту (ШІ), оголосив про залучення $15 млн у раунді Series A — найбільшій інвестиції в українську оборонну технологічну компанію від початку війни

Раунд очолила Broadband Capital Investments, серед учасників — R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital, Network VC та UA1 VC, йдеться в повідомленні компанії на LinkedIn.

Технологія Swarmer дозволяє групам дронів виконувати місії автономно, перетворюючи цілі, визначені людиною, на скоординовані дії.

«Наше програмне забезпечення довело свою ефективність у реальних бойових умовах під час десятків тисяч місій, — зазначив Сергій Купрієнко, засновник і CEO Swarmer. — Це фінансування дає нам змогу масштабувати діяльність та забезпечити передові можливості рою кожному безпілотнику – як в Україні, так і в країнах НАТО. Західні демократії повинні мати можливість розгортати стільки дронів і роботів, скільки здатні виробити, не обмежуючись кількістю підготовлених операторів».

Swarmer пропонує унікальний підхід – рішення лише на базі програмного забезпечення, сумісне з різними типами обладнання. Використовуючи дані понад 82 000 власних бойових місій і мільйонів інших, система навчена відтворювати рівень найкращих пілотів та ухвалювати точні тактичні рішення у реальному часі.

Цікаве по темі: Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures

«Швидкий темп інновацій Swarmer зумовлений реальним бойовим досвідом, який дозволяє компанії вдосконалювати свої системи ШІ та автономії швидше, ніж це роблять традиційні оборонні корпорації, — підкреслив Майкл Рапп, керівний партнер Broadband Capital Investments. — У міру того як виробництво дронів у світі зростає, підхід Swarmer, що не прив’язаний до конкретного обладнання, дозволяє компанії претендувати на роль найкращого програмного шару для нового покоління автономних систем».

Swarmer створює системи, що дозволяють безпілотникам діяти автономно й узгоджено в роях. Технології базуються на принципі «етичного ШІ»: рішення про життя і смерть ухвалюють люди, а машини обробляють дані й миттєво реагують на зміни.

Компанія вже продемонструвала рій із 25 дронів без GNSS і готується показати мережу зі 100+ апаратів — від БПЛА до наземних і надводних роботів — об’єднаних в єдину мережу, що діє як один організм.

Поза обороною платформа може змінити цивільні ринки: точне землеробство, рятувальні операції, інспекція інфраструктури й моніторинг довкілля.

