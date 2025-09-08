10 стартапів представлять Україну на NORDEEP 2025

YEP Accelerator у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та проєктом Seeds of Bravery оголосив склад української делегації, що організовується за підтримки ЄБРР та представить Україну на фінському Nordic Deep Tech Business Summit (NORDEEP) у Еспоо, 2–3 жовтня 2025 року

NORDEEP є найбільшою у Північній Європі бізнес-конференцією, присвяченою deep-tech стартапам та наукоємним розробкам. Подія об’єднує інвесторів, корпорації та технологічні компанії, які працюють над проривними рішеннями у галузях biotech, cleantech, renewable energy, smart cities, mental health та інших високотехнологічних сферах, йдеться в пресрелізі.

У 2025 році Україну вже втретє на NORDEEP представлять 10 стартапів, серед яких як R&D-команди з глибокою науковою експертизою, так і технологічні гравці з готовими до масштабування рішеннями.

Стартапи української делегації:

Aspichi — VR-помічник для терапії та ментального здоров’я;

Soft Way — рішення для організації бізнес-подорожей;

DOFamine — симулятор руху з керуванням через BCI для реабілітації ветеранів та пацієнтів з неврологічними розладами;

DOFamine — симулятор руху з керуванням через BCI для реабілітації ветеранів та пацієнтів з неврологічними розладами; Explogen — біотехнології для інженерії бактеріальних штамів

Geodesic.Life — екологічні купольні будинки, що скорочують до 70% викидів CO₂;

HEFT — AI-система для моніторингу здоров'я та фертильності корів;

MARVILON — газоаналізатори для контролю процесів у важкій промисловості;

Peony — перші в Україні змивні біорозкладні менструальні прокладки без мікропластику;

Sirocco Energy — інноваційні вітрові турбіни для зменшення витрат на електроенергію;

Sirocco Energy — інноваційні вітрові турбіни для зменшення витрат на електроенергію; Synteza — синтетичні дані для навчання роботів і комп’ютерного зору.

8 команд було відібрано за результатами відкритого конкурсу, ще 2 — у межах програми підтримки бізнесів EBRD Star Venture. Учасники отримають можливість презентувати свої рішення перед міжнародними інвесторами, венчурними фондами, акселераторами та представниками муніципалітетів.

