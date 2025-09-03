Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

Напередодні IT Arena 2025 – наймасштабнішої технологічної конференції України – УФС спільно з Міністерством освіти та науки України за підтримки YEP Accelerator підготували подарунки для стартапів, які розвиваються на базі закладів вищої освіти і наукових установ

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що переможці отримають цінні подарунки. Головний приз – шість безкоштовних квитків на IT Arena 2025. Вони дістануться трьом командам: по два представники від кожного стартапу. Щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити спеціальну форму від УФС та МОН.

Другим призом стане квиток від YEP Accelerator на Nordic Deep Tech Business Summit – найбільший бізнес-саміт, присвячений deep tech-інноваціям, який пройде 2–3 жовтня 2025 року в Еспоо, Фінляндія. Його зможе отримати команда стартапа, що представить себе найкраще під час онлайн-пітчингу перед експертами УФС та МОН.

Подати заявку можуть студенти, аспіранти та молоді науковці, які вже працюють над стартапами у межах мережі стартап-шкіл, інкубаторів чи акселераторів на базі ЗВО та наукових установ. До участі допускаються стартапи з підтвердженою ідеєю чи прототипом на рівні TRL 3+.

Читайте також: 13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

Дедлайн подачі заявок – 8 вересня о 10:00. Організатори закликають учасників не зволікати із реєстрацією та готуватися до поїздки на IT Arena 2025 у Львові та на Nordic Deep Tech Business Summit у Фінляндії.

Заповнюйте форму за посиланням.

Раніше ми також писали, що уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа». Нововведення передбачають підтримку для фрілансерів, бізнесу та культурних ініціатив.

Підприємці зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Нагадаємо, що дансько-український стартап Dropla Tech повідомив про успішне залучення інвестицій на суму €2,4 млн. Фінансування надали EIFO (Данський експортно-інвестиційний фонд), а також венчурні фонди Maj Invest та Final Frontier.

Також Європейська інноваційна рада (EIC), спираючись на успіх проєкту Seeds of Bravery, який показав високий потенціал українських технологічних стартапів та МСП, оголосила конкурс для найбільш перспективних українських стартапів.

