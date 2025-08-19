Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

Дансько-український стартап Dropla Tech повідомив про успішне залучення інвестицій на суму €2,4 млн. Фінансування надали EIFO (Данський експортно-інвестиційний фонд), а також венчурні фонди Maj Invest та Final Frontier

Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі, пише AIN.

Ключовими інвесторами виступили EIFO та Maj Invest. Відомо, що EIFO реалізує спеціальну програму підтримки України з бюджетом €550 млн. Інвестиції в Dropla Tech, за словами представників фонду, вписуються у ширшу довгострокову стратегію Данії, спрямовану на відбудову України та включення українських інновацій до глобальної технологічної екосистеми.

Вирішальним чинником, що допоміг стартапу отримати фінансування, стала його співпраця з державним інноваційним кластером BRAVE1. Саме завдяки цьому партнерству Dropla Tech отримала доступ до бойових даних, випробувальних полігонів та прямої комунікації з підрозділами Сил оборони України.

Компанія була створена у 2023 році чотирма українськими підприємцями — В’ячеславом Швайдаком, Дмитром Зарубіним, Максимом Ткаченком та Ілларіоном Карнаухом. Нині команда налічує понад 35 спеціалістів, які працюють у Данії та Україні.

Головна розробка Dropla Tech — автономна система BLUE EYES (Блакитні Очі). Вона здатна в реальному часі виявляти міни та інші вибухонебезпечні предмети без необхідності підключення до зовнішніх серверів. Рішення інтегрується з різними моделями безпілотників і може працювати навіть у зонах, де відсутні навігаційні сигнали та зв’язок. Це значно підвищує рівень безпеки військових підрозділів і логістичних операцій.

Для навчання штучного інтелекту компанія створила власний випробувальний полігон і зібрала найбільший у Європі датасет вибухонебезпечних предметів. Це дало можливість максимально адаптувати AI-моделі до реальних умов фронту.

Паралельно команда працює над ще одним продуктом — DROPLA VISION, мультисенсорною картографічною платформою нового покоління. Вона поєднує дані з оптичних, теплових, мультиспектральних, магнітометричних і лідарних сенсорів та орієнтована насамперед на завдання гуманітарного розмінування.

Інвестиції, отримані в межах цього раунду, компанія планує спрямувати на розширення функціоналу систем BLUE EYES та DROPLA VISION, збільшення штату, розвиток напрямку R&D, а також інтеграцію своїх рішень у підрозділи Сил оборони України.

