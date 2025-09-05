close-btn
PaySpaceMagazine

Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

05.09.2025 20:40
Ольга Деркач

4 вересня у столиці відбувся фінал третьої хвилі програми Glovo Startup Lab — спільної ініціативи Glovo та Українського фонду стартапів (USF) за підтримки Міністерства цифрової трансформації

Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

Фото: t.me/usfofficial

Мета проєкту — допомогти українським технологічним компаніям розвиватися, знаходити нові бізнес-можливості та виходити на міжнародний ринок. Про це повідомляє USF у своєму Telegram.

Під час фінального Demo Day дев’ять відібраних стартапів презентували свої рішення перед журі. За підсумками пітчингів були визначені переможці, які отримали можливість представити Україну у глобальній програмі Glovo Startup Campus та пройти стажування у штаб-квартирі компанії у Барселоні.

У цьогорічному Glovo Startup Lab взяли участь 35 команд, з яких до фіналу дійшли лише дев’ять. Перше місце здобув стартап Mindship, друге — Sure. Обидві команди вирушать до Іспанії, де зможуть презентувати свої розробки міжнародній спільноті інноваторів та потенційним інвесторам. Третє місце посів проєкт b2beings, який отримав два квитки на IT Arena 2025 та запрошення на закритий нетворкінг із представниками Glovo.

Цікаве по темі: Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025

Організатори нагадали, що Glovo Startup Lab проводиться в Україні вже втретє. За три роки програма надала підтримку дев’ятьом стартапам, допомігши їм здобути нові знання, розширити експертизу, встановити партнерства та залучити фінансування.

«Вітаємо переможців і висловлюємо вдячність партнерам з Glovo», — зазначили в USF.

Таким чином, Glovo Startup Lab 3.0 вкотре підтвердив, що українські інноваційні компанії мають потужний потенціал для розвитку і здатні інтегруватися у глобальну стартап-екосистему.

Нагадаємо, що британсько-український defense-tech стартап Trypillian став резидентом Дія.Сity. Стартап заснований у 2024 році, його створила команда ветеранів, військових експертів і громадських діячів зі значним досвідом у сфері технологій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity 04.09.2025

Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity
Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025 03.09.2025

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025
Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа» 27.08.2025

Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»
Український єдиноріг Grammarly змінює назву 26.08.2025

Український єдиноріг Grammarly змінює назву
13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000 19.08.2025

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000
Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів 19.08.2025

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  20:40

Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

 Сьогодні  20:00

Велика українська торговельна мережа збанкрутувала

 Сьогодні  19:20

2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

 Сьогодні  18:30

ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

 Сьогодні  17:30

Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

 Сьогодні  15:30

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

 Сьогодні  14:30

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.