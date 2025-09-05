Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

4 вересня у столиці відбувся фінал третьої хвилі програми Glovo Startup Lab — спільної ініціативи Glovo та Українського фонду стартапів (USF) за підтримки Міністерства цифрової трансформації

Мета проєкту — допомогти українським технологічним компаніям розвиватися, знаходити нові бізнес-можливості та виходити на міжнародний ринок. Про це повідомляє USF у своєму Telegram.

Під час фінального Demo Day дев’ять відібраних стартапів презентували свої рішення перед журі. За підсумками пітчингів були визначені переможці, які отримали можливість представити Україну у глобальній програмі Glovo Startup Campus та пройти стажування у штаб-квартирі компанії у Барселоні.

У цьогорічному Glovo Startup Lab взяли участь 35 команд, з яких до фіналу дійшли лише дев’ять. Перше місце здобув стартап Mindship, друге — Sure. Обидві команди вирушать до Іспанії, де зможуть презентувати свої розробки міжнародній спільноті інноваторів та потенційним інвесторам. Третє місце посів проєкт b2beings, який отримав два квитки на IT Arena 2025 та запрошення на закритий нетворкінг із представниками Glovo.

Організатори нагадали, що Glovo Startup Lab проводиться в Україні вже втретє. За три роки програма надала підтримку дев’ятьом стартапам, допомігши їм здобути нові знання, розширити експертизу, встановити партнерства та залучити фінансування.

«Вітаємо переможців і висловлюємо вдячність партнерам з Glovo», — зазначили в USF.

Таким чином, Glovo Startup Lab 3.0 вкотре підтвердив, що українські інноваційні компанії мають потужний потенціал для розвитку і здатні інтегруватися у глобальну стартап-екосистему.

Нагадаємо, що британсько-український defense-tech стартап Trypillian став резидентом Дія.Сity. Стартап заснований у 2024 році, його створила команда ветеранів, військових експертів і громадських діячів зі значним досвідом у сфері технологій.

