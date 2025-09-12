Український стартап залучив кошти від американського фонду Green Flag Ventures

Український оборонний стартап Falcons оголосив про залучення інвестицій від американського венчурного фонду Green Flag Ventures

Про нову угоду виданню AIN стало відомо з власних джерел.

Отримані кошти компанія планує спрямувати на кілька ключових напрямів. У першу чергу йдеться про проходження сертифікації відповідно до стандартів НАТО, що відкриє доступ до міжнародних ринків. Також частину інвестицій буде витрачено на розширення виробничих потужностей та підготовку до експорту власних технологій у країни, які входять до Альянсу.

Стартап Falcons був заснований у 2022 році та спеціалізується на створенні технологій, здатних працювати без використання GPS. Головним продуктом компанії є система пеленгації ЕТЕР.

Вона дає змогу виявляти ворожі безпілотники, засоби радіозв’язку, а також установки радіоелектронної боротьби. За інформацією компанії, ця технологія вже довела свою ефективність у реальних бойових умовах. Серед підтверджених результатів — участь у знищенні російської системи, вартість якої оцінювалася приблизно у $90 млн.

Інвестиції від Green Flag Ventures дозволять Falcons значно масштабувати виробництво системи ЕТЕР, розширити команду за рахунок нових інженерів і профільних військових експертів, а також активно готуватися до виходу на міжнародні ринки, у першу чергу — країни НАТО.

Це не перша фінансова підтримка, яку отримав український стартап. Раніше Falcons уже залучав інвестиції від ангельських інвесторів, користувався підтримкою державного кластера Brave1, а також здобував відзнаки на міжнародних конкурсах інноваційних проєктів.

Нагадаємо, що YEP Accelerator у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та проєктом Seeds of Bravery оголосив склад української делегації, що організовується за підтримки ЄБРР та представить Україну на фінському Nordic Deep Tech Business Summit (NORDEEP) у Еспоо, 2–3 жовтня 2025 року.

