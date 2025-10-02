НБУ змінює правила карткових переказів з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року Національний банк України запровадив нові стандарти для переказів з картки на картку. Вони побудовані на технології відкритого банкінгу та передбачають повну ідентифікацію учасників кожної транзакції. Це зробить платежі прозорішими, підвищить рівень безпеки та зменшить ризики шахрайства

Про це йдеться в аналітичному матеріалі команди юристів Богдана Янківа.

Технологічне підґрунтя

Основою для цих змін стала система відкритого банкінгу (Open Banking), що діє в Україні з серпня 2025 року. Вона забезпечує автоматизований обмін даними між установами та дозволяє відслідковувати кожен переказ із точним цифровим відбитком. Завдяки цьому банки можуть чітко ідентифікувати відправника і отримувача, відстежувати ланцюги транзакцій та гарантувати безпеку розрахунків.

Головні нововведення

НБУ змінив підхід до карткових операцій, зробивши їх максимально прозорими для всіх учасників. Найважливіші новації:

Повна назва отримувача . У виписках зникають абревіатури та коди — тепер зазначається повне ім’я фізичної особи або юридична назва компанії.

. У виписках зникають абревіатури та коди — тепер зазначається повне ім’я фізичної особи або юридична назва компанії. Розширені реквізити . Усі операції супроводжуються чіткими ідентифікаційними даними: ПІБ чи назвою, а також номером рахунку.

. Усі операції супроводжуються чіткими ідентифікаційними даними: ПІБ чи назвою, а також номером рахунку. Прозорість онлайн-платежів . Еквайри зобов’язані показувати найменування отримувача ще до підтвердження операції.

. Еквайри зобов’язані показувати найменування отримувача ще до підтвердження операції. Єдині стандарти документів. Визначено перелік обов’язкових реквізитів, що унеможливлює спотворення чи підміну інформації.

Що це означає для користувачів

Для клієнтів банків зміни означають менше плутанини та більше захисту. Тепер у виписках з’являтиметься зрозуміла інформація про контрагента, що спрощує ідентифікацію операцій. Це особливо актуально для регулярних платежів, наприклад за комунальні послуги, де раніше назви іноді відображались скорочено чи некоректно.

Прозорі реквізити допоможуть звіряти банківські документи з фактичними рахунками, зменшуючи ризик фінансових помилок. Крім того, нові правила істотно знижують імовірність шахрайства, коли замість справжнього бенефіціара у виписці могла з’явитися «схожа» назва компанії.

Перехід для клієнтів

Важливо, що користувачам не доведеться нічого змінювати у своїй звичній практиці. Банки та процесингові центри адаптували свої системи заздалегідь, тож усі оновлення відбулися автоматично. Для власників карток процес пройшов непомітно, але результат вони відчують у підвищеній прозорості та зручності розрахунків.

Висновок

Нові правила карткових переказів стали логічним продовженням політики НБУ із посилення прозорості фінансової системи. Вони забезпечують зрозуміліші виписки, кращий захист від шахрайства та роблять щоденні операції безпечнішими. Для користувачів це означає більше довіри до банківських послуг і менше ризиків у повсякденних фінансових справах.

