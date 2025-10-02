close-btn
Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у вересні — Мінфін

02.10.2025 13:30
Ольга Деркач

У вересні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 52,5 млрд грн в еквіваленті шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Фото: unsplash.com, freepik.com

Основна частина коштів надійшла від гривневих паперів — 34 млрд грн із середньозваженою дохідністю 16,78% річних. Крім того, було розміщено валютні облігації: $357 млн під 4,09% річних та €81 млн під 3,19% річних.

Станом на 1 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,88 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки, які акумулюють 47,5% усіх паперів, а також Національний банк України — 35,7%. Частка інших інвесторів виглядає скромніше: юридичні особи володіють 9,2%, фізичні особи — 5,5%, нерезиденти та страхові компанії — по 1%, а територіальні громади — лише 0,02%.

Примітно, що за рік інвестиції юридичних і фізичних осіб в ОВДП зросли на 23% порівняно з жовтнем 2024 року. Станом на початок жовтня 2025-го громадяни України тримають у державних облігаціях понад 102,5 млрд грн, а компанії — 172,4 млрд грн. Це свідчить про зростання довіри внутрішніх інвесторів до цього інструменту.

Цікаве по темі: Скільки грошей Мінфін залучив від продажу ОВДП у 2025

З початку року Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму близько 408,5 млрд грн. Облігації залишаються другим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума залучених коштів від продажу ОВДП перевищила 1,88 трлн грн в еквіваленті.

Купити військові облігації може кожен. Вони доступні у застосунку Дія, а також у банках чи через брокерів. Номінальна вартість становить 1000 грн, $1000 або €1000. Щоб придбати папери у Дії, потрібно у розділі «Послуги» обрати «Військові облігації», визначити тип (з назвами українських міст або територій), вибрати банк чи брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Таким чином, вересневий результат підтвердив стійкий інтерес до ОВДП, а розширення участі населення та бізнесу в цьому ринку допомагає державі стабільно фінансувати бюджет навіть в умовах війни.

Джерело: Міністерство фінансів України.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
