Хто став найбагатшою людиною в історії — Forbes

1 жовтня Ілон Маск досяг чергової знакової позначки, ставши першою людиною в історії, чий статок перевищив пів трильйона доларів

За даними Forbes Real-Time Billionaires, станом на 15:30 за східним часом його капітал сягнув $500 млрд. Ще у грудні Маск став першим у світі мільярдером із $400 млрд і тепер випереджає найближчого конкурента Ларрі Еллісона на $150 млрд, опинившись на півдорозі до титулу першого трильйонера планети.

Акції Tesla у середу зросли майже на 4%, що додало до статків Маска близько $9,3 млрд. Інвестори позитивно відреагували на його рішення більше зосередитися на Tesla. Від квітня, коли він оголосив, що відходить від ролі очільника «Департаменту державної ефективності» адміністрації президента США Дональда Трампа (DOGE), вартість акцій компанії майже подвоїлася. Ринкова капіталізація Tesla знову наблизилася до історичного максимуму, а 12% акцій Маска зараз оцінюються у $191 млрд.

І це без урахування опціонів із компенсаційного пакета 2018 року, які могли б коштувати $133 млрд, якби їх не скасував суд штату Делавер у січні 2024-го. Forbes тимчасово оцінив їх лише в половину, поки триває апеляція.

У вересні рада директорів Tesla запропонувала новий, рекордний пакет винагороди, що потенційно може принести Маску ще $1 трлн у вигляді акцій, якщо компанія досягне так званих Mars-shot цілей, зокрема збільшить ринкову капіталізацію більш ніж у вісім разів за наступні 10 років.

Tesla не єдина компанія, завдяки якій Маск перетнув позначку у $500 млрд. Заснована ним у 2002 році SpaceX зараз оцінюється у $400 млрд після серпневої приватної угоди, проти $350 млрд у грудні минулого року. Маску належить 42% компанії — це ще $168 млрд. Крім того, у березні він створив холдинг xAI, об’єднавши свою нову компанію з розробки штучного інтелекту xAI та соцмережу X (колишній Twitter), куплену у 2022-му. Об’єднана компанія оцінилася у $113 млрд, а 53% частки Маска коштують приблизно $60 млрд.

Подолання планки у $500 млрд — лише черговий етап у серії досягнень Маска за останні п’ять років. У березні 2020 року його капітал становив лише $24,6 млрд. Уже в серпні того ж року він став п’ятою людиною у світі зі статком понад $100 млрд. У січні 2021-го вперше очолив список найбагатших людей планети з $190 млрд. У вересні 2021 року став третім в історії володарем $200 млрд після Джеффа Безоса та Бернара Арно. У листопаді того ж року він перетнув позначку $300 млрд, а у грудні 2024-го — $400 млрд.

Якщо темп збережеться, Маск може стати першим трильйонером світу вже до березня 2033 року, коли настане перший термін нарахування його $1 трлн пакета акцій Tesla.

Джерело: Forbes.