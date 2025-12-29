Хто має право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років в Україні доступна не всім — її призначають лише окремим категоріям громадян. Йдеться про професії, у яких багаторічна робота часто призводить до втрати професійної придатності або працездатності. Вирішальним фактором тут є не вік, а спеціальний стаж — тобто тривалість роботи на визначених законом посадах і в конкретних установах

Отримувати таку пенсію можуть десятки тисяч українців, які працювали у сферах, прямо зазначених у законодавстві. Головна умова призначення — наявність спеціального стажу, напрацьованого у встановлених закладом чи посадою межах. При цьому тривалість стажу відрізняється залежно від професії та нормативного акту, за яким оформлюється виплата. Пенсія за вислугу років виплачується лише після звільнення з роботи, що дає право на цю пенсію, і фінансується з Державного бюджету України.

Скільки категорій українців можуть вийти на пенсію за вислугу років незалежно від віку

Певні професії дають право оформити пенсію за вислугу років без прив’язки до віку. До них належать:

Артисти — за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Працівники авіації та льотно-випробного складу — за спеціальною вислугою: для чоловіків від 25 до 26,5 років, для жінок від 20 до 21,5 років.

Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального захисту — за спеціальним стажем від 25 до 26,5 років.

Професійні спортсмени — за загального стажу не менше 25 років, з яких щонайменше 6 років мають бути у складі збірних команд України.

Хто може отримати пенсію за вислугу років після досягнення певного віку

Для частини професій пенсія за вислугу років можлива лише після досягнення визначеного віку, але також за умови наявності необхідного стажу. До цих категорій належать:

диспетчери управління повітряним рухом;

інженерно-технічні працівники цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники польових і геологорозвідувальних робіт;

працівники лісозаготівель і лісосплаву;

докери-механізатори;

плавсклад морського та річкового флоту, а також флоту рибної промисловості.

У таких випадках для чоловіків право на пенсію настає після 50–55 років, для жінок — після 45–50 років. Конкретні межі залежать від посади та тривалості спеціального стажу.

Як визначається розмір пенсії за вислугу років

Сума виплат розраховується так само, як і для інших видів пенсій: вона залежить від страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Пенсію призначають із дня звернення, але за обов’язкової умови — людина має бути звільнена з посади, яка дає право на таку пенсію.

Якщо після призначення пенсії за вислугу років людина знову працевлаштовується на роботу, яка дає право на цю виплату, пенсію припиняють на весь період такої зайнятості.

