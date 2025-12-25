close-btn
Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ

25.12.2025 14:50
Микола Деркач

Українці, які проходять відеоідентифікацію через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), інколи отримують відмову через те, що система не розпізнає заявника як одержувача пенсії або страхової виплати. У такому разі ПФУ може не допустити до відеоконференцзв’язку для ідентифікації

Фото: pixabay.com, freepik.com

Для початку нагадаємо, що в Україні діє новий порядок, який зобов’язує пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, щороку проходити фізичну ідентифікацію. Це передбачено постановою Кабміну № 299 від 11 лютого 2025 року. Мета процедури — підтвердити, що саме одержувач особисто отримує пенсійні та страхові виплати. Нагадуємо: ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня, надалі її слід проводити раз на рік.

Що означає повідомлення про відмову

Якщо на екрані з’являється текст: «УВАГА! Відповідно до наданої Вами інформації, Вас не ідентифіковано як одержувача пенсії, страхової виплати, що має право на подання заяви для проходження ідентифікації за допомогою відеоконференцзвʼязку», це зазвичай означає, що система не знайшла людину в статусі пенсіонера або отримувача страхової виплати.

Часто така ситуація виникає, коли людина фактично отримує не пенсію, а державну соціальну допомогу (наприклад, як особа з інвалідністю з дитинства), але під час подання заявки обирає інший тип виплати.

Що робити, якщо система не пропускає до відеоідентифікації:

1. Подайте заявку повторно.

Спробуйте ще раз подати заявку на відеоідентифікацію, але вкажіть, що отримуєте державну соціальну допомогу (а не пенсію). Це може змінити статус звернення.

2. Зверніться до ПФУ.

Можна зателефонувати на гарячу лінію ПФУ: 0 (800) 503-753 або написати на електронну пошту: [email protected], щоб уточнити, як діяти саме у вашій ситуації.

3. Пройдіть ідентифікацію через консульство України за кордоном.

Як альтернативу можна звернутися до консульства України в країні перебування. Там можуть оформити довідку, що підтверджує особу, і передати її до ПФУ: поштою або через електронний кабінет, якщо є КЕП.

Важливо: ідентифікацію потрібно пройти до кінця року.

За матеріалами napensii.ua.

