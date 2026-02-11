close-btn
Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026

11.02.2026 20:00
Микола Деркач

Субсидія у 2026 році на тверде паливо та скраплений газ: хто має право, куди звертатися

Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026

Фото: freepik.com

Як пояснюють у Пенсійному фонді, для людей, які опалюють житло твердим паливом без централізованого опалення, газу чи електроопалення, передбачено житлову субсидію на придбання твердого, рідкого палива та скрапленого газу, при цьому житлову субсидію одночасно може бути надано і на житлово-комунальні послуги (електроенергію, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття тощо).

Як субсидія призначається і розраховується

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

Важливо зазначити, що призначення житлової субсидії на тверде паливо здійснюється з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній календарний рік. Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства, проте мінімальна норма твердого палива ‒ 2 тонни на рік.

Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива можуть отримати як українці, так і іноземці та люди без громадянства, які легально проживають в Україні.

Допомогу призначають у випадках:

  • якщо немає централізованого опалення;
  • якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Читайте також: В Україні планують змінити правила підтвердження стажу для пенсії

Куди звертатися?

  • особисто ‒ до сервісного центру Пенсійного фонду України, сільської/селищної та міської ради, ЦНАПу;
  • онлайн ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, вебсайт Мінсоцполітики, портал «Дія».

Перелік документів, необхідний для призначення субсидії:

  • заява (встановленого зразка);
  • декларація (встановленого зразка);
  • договір наймання оренди житла (за наявності);
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі України, Пенсійному фонді України).

