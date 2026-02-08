Деякі українці можуть отримати ₴20 000 до зарплати

В Україні відкрили прийом заявок у Дії на щомісячну доплату для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Йдеться про людей, які виїжджають на місця після російських обстрілів і ліквідовують їхні наслідки, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру

Хто може отримати доплату 20 000 грн

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, розмір виплати становитиме 20 000 грн. Нині по всій країні в аварійно-відновлювальних роботах залучені понад 40 000 фахівців: енергетики, працівники тепломереж, газовики, команди водопостачання та водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади першими прибувають на пошкоджені об’єкти й запускають критично важливі системи після атак.

У Міненерго уточнили, що допомога передбачена для працівників паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці. При цьому форма власності підприємства значення не має — ключова умова в іншому: працівники мають бути безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

За який період виплачуватимуть гроші

Доплату нараховуватимуть за кожен місяць участі у відновлювальних роботах упродовж січня–березня 2026 року. Перші виплати мають надійти до кінця лютого.

Як подати заявку через Дію

Мінрозвитку та Міненерго передають до Мінцифри переліки компаній і філій, які підпадають під програму. Подати ці списки потрібно не пізніше 5-го числа кожного місяця — за попередній місяць.

Далі керівник підприємства заходить на портал Дія. Доступ до подачі списків працівників за минулий місяць відкривається вже у наступному місяці — у проміжку з 6 по 15 число. Якщо компанія є в затвердженому переліку, вона може подати список співробітників, які претендують на доплату.

Після подачі даних працівник отримує повідомлення у застосунку Дія або через SMS. Кошти перераховують на поточні рахунки працівників.

Що обов’язково вказати в заяві

У заяві потрібно зазначити професію, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку та номер телефону. Підписати заяву має керівник підприємства.

