Уряд підвищує виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військових

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про суттєве збільшення адресної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Нові розміри допомоги почнуть діяти з 1 березня 2026 року

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Відповідно до рішення Уряду, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружину чи чоловіка загиблого захисника або захисниці, а також на одну дитину загиблого військовослужбовця, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину. Наразі мінімальний розмір такої виплати становить 7 800 грн.

Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітей загиблого захисника чи захисниці. Для них виплата становитиме не менше 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн.

Зазначені розміри щороку, починаючи з 1 березня 2027 року, індексуватимуться.

Читайте також: Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова

«Підтримка родин наших полеглих і зниклих безвісти захисників і захисниць — безумовний пріоритет держави. Сьогодні ми посилюємо соціальні гарантії для тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу України. Підвищення виплат і їх подальша щорічна індексація — це про справедливість, вдячність і довгострокову турботу про родини Героїв», — зазначив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Крім того, Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік, який передбачає необхідні кошти для індексації пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року.

Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

