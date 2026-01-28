close-btn
Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова

28.01.2026 10:10
Ольга Деркач

У 2025 році надходження військового збору в Україні сягнули 163,6 млрд грн. Це більш ніж утричі перевищує результат 2024 року, коли платники перерахували до бюджету 51,2 млрд грн

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Найбільші обсяги військового збору традиційно забезпечили економічно активні регіони. Лідером за сумою надходжень став Київ — 52,6 млрд грн. Значні суми також сплатили платники Дніпропетровської області — 18,2 млрд грн, Львівської області — 12,6 млрд грн та Харківської області — 10,3 млрд грн.

У Податковій службі пояснюють суттєве зростання надходжень дією оновлених норм законодавства, а також підвищенням ефективності адміністрування податків. За їхніми словами, це дозволило посилити контроль за сплатою збору та розширити податкову базу.

Цікаве по темі: Скільки «податку на Google» надійшло до держбюджету у 2025 — Податкова

Військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансування оборонних спроможностей держави. У відомстві наголошують, що відповідальність платників податків напряму впливає на можливості підтримки Сил оборони та загальну економічну стабільність країни.

Нагадаємо, що у 2025 році екологічний податок сплатили 35,6 тис. платників. До бюджету надійшло понад 5,6 млрд гривень. Це на 219 млн грн більше ніж надходження у 2024 року. Зростання надходжень від екологічного податку дає державі додаткові ресурси для фінансування програм з охорони довкілля, зменшення промислового забруднення та відновлення екосистем.

Раніше ми писали, у яких регіонах українці сплатили найбільше транспортного податку у 2025. Транспортний податок і далі забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн транспортного податку. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають критеріям оподаткування.

Джерело: Державна податкова служба України.

