Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова

У 2025 році надходження військового збору в Україні сягнули 163,6 млрд грн. Це більш ніж утричі перевищує результат 2024 року, коли платники перерахували до бюджету 51,2 млрд грн

Найбільші обсяги військового збору традиційно забезпечили економічно активні регіони. Лідером за сумою надходжень став Київ — 52,6 млрд грн. Значні суми також сплатили платники Дніпропетровської області — 18,2 млрд грн, Львівської області — 12,6 млрд грн та Харківської області — 10,3 млрд грн.

У Податковій службі пояснюють суттєве зростання надходжень дією оновлених норм законодавства, а також підвищенням ефективності адміністрування податків. За їхніми словами, це дозволило посилити контроль за сплатою збору та розширити податкову базу.

Військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансування оборонних спроможностей держави. У відомстві наголошують, що відповідальність платників податків напряму впливає на можливості підтримки Сил оборони та загальну економічну стабільність країни.

Нагадаємо, що у 2025 році екологічний податок сплатили 35,6 тис. платників. До бюджету надійшло понад 5,6 млрд гривень. Це на 219 млн грн більше ніж надходження у 2024 року. Зростання надходжень від екологічного податку дає державі додаткові ресурси для фінансування програм з охорони довкілля, зменшення промислового забруднення та відновлення екосистем.

Раніше ми писали, у яких регіонах українці сплатили найбільше транспортного податку у 2025. Транспортний податок і далі забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн транспортного податку. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають критеріям оподаткування.

Джерело: Державна податкова служба України.