Скільки «податку на Google» надійшло до держбюджету у 2025 — Податкова

У 2025 році надходження від так званого «податку на Google» перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про кошти, які сплатили нерезиденти, що постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух у Facebook.

За її словами, за підсумками року нерезиденти сплатили 150,1 млн євро та 177,4 млн доларів США. Найбільшими платниками залишаються провідні цифрові компанії Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Також у ДПС зазначили, що коло платників розширюється: у 2025 році платниками ПДВ зареєструвалися 12 нових нерезидентів, а з початку 2026 року — ще 5 компаній. Загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

Цікаве по темі: Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

«І це про прозорість та справедливі правила для українського та міжнародного бізнесу. Ринок цифрових послуг продовжує зростати», — додала Леся Карнаух. — Всі електронні послуги, якими ми користуємося щодня, працюють на бюджет країни. Це кошти на захист країни, соціальні програми, відновлення».

У ДПС нагадали, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг в Україні перевищує суму, еквівалентну 1 млн грн.

Нагадаємо, що транспортний податок і далі забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн транспортного податку. Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 13,7% — майже на 30 млн грн.

Раніше ми писали, що у 2026 році для банків запроваджено нову базову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Це передбачено Законом України від 03.12.2025 № 4698, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та визначено особливості оподаткування банків.

