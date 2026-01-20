Як оподатковуватимуться банки у 2026 році

У 2026 році для банків запроваджено нову базову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Це передбачено Законом України від 03.12.2025 № 4698, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та визначено особливості оподаткування банків

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Підвищена ставка застосовуватиметься:

до оподаткування прибутку, починаючи з податкових звітних періодів 2026 року;

до оподаткування дивідендів відповідно до пункту 57.1-1 статті 57 ПКУ.

У 2026 році банки не можуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих років.

Це обмеження діятиме протягом 2026 року. Суми від’ємного значення об’єкта оподаткування (включно з тими, що виникнуть у 2026 році) можуть бути враховані при визначенні фінансового результату починаючи зі звітних періодів 2027 року.

Найпоширеніші питання

Яка ставка застосовується для декларування податку на прибуток за 2025 рік?

Ставка залишається незмінною – 25 %.

Яку ставку застосовувати при виплаті дивідендів банком за 2024 рік, що здійснюється у 2025 та 2026 роках?

Виплата у 2025 році (незалежно від періоду, за який вони виплачуються) – ставка 25 % (діюча ставка у 2025 році).

Виплата у 2026 році – ставка 50 %.

Банк у 2026 при виплаті дивідендів за підсумками 2025 року планує застосувати право зменшення суми виплачуваних дивідендів на суму об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за цей звітний рік, яке визначається за ставкою 25 відсотків. Чи має право банк на такий залік, якщо дотримано всі вимоги (декларація подана та податкове зобов’язання сплачено у повному обсязі), і яка ставка застосовується для оподаткування суми перевищення дивідендів над значенням об’єкта оподаткування?

Банк має право на такий залік при дотриманні порядку, визначеному 57.1-1 статті 57 ПКУ. До суми перевищення застосовується ставка податку 50 відсотків.

Чи правильно стверджувати, що банки не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років лише у звітних періодах 2026 року (перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік).

Так.

Довідково

Закон України від 03.12.2025 № 4698 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах»

