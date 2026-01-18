close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки українці сплатили земельного податку в 2025 році

18.01.2026 10:00
Микола Деркач

У 2025 році понад 3 млн платників сплатили 45,6 млрд грн земельного податку. Це на 15,6 % більше порівняно з 2024 роком (39,4 млрд грн)

Скільки українці сплатили земельного податку в 2025 році

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що надходження від земельного податку залишаються в розпорядженні місцевих громад. Це дозволяє їм фінансувати ремонт доріг, підтримувати школи та забезпечувати критичну інфраструктуру в умовах сьогодення.

Регіони-лідери за обсягами сплати:

  • Дніпропетровська область – 8,1 млрд грн;
  • м. Київ – 6,5 млрд грн;
  • Одеська область – 4 млрд грн;
  • Львівська область – 3,1 млрд грн;

Читайте такожАктуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

У ДПСУ нагадали, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Раніше ми також писали, що переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету

Зокрема:

  • переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.

Суттєвий внесок також зробили:

  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;
  • фінансова та страхова діяльність – 8,4%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Хто сплатив найбільше податків у 2025 15.01.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025
Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція 13.01.2026

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція
Скільки податку на нерухомість сплатити українці у 2025 13.01.2026

Скільки податку на нерухомість сплатити українці у 2025
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025 11.01.2026

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025
Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової 10.01.2026

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової
Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова 09.01.2026

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова
Вибір редакції
Всі
Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

 Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
Останні новини
Сьогодні  14:30

У 2025 зникло понад 11 млн криптопроєктів — звіт

 Сьогодні  13:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2026

 Сьогодні  10:00

Скільки українці сплатили земельного податку в 2025 році

 17.01.2026  13:00

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

 17.01.2026  11:30

S&P 500 у 2026 році: головні прогнози експертів

 17.01.2026  10:00

Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста

 16.01.2026  19:20

Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.