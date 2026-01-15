Хто сплатив найбільше податків у 2025

Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Зокрема:

переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.

Суттєвий внесок також зробили:

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;

фінансова та страхова діяльність – 8,4%.

Читайте також: Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

Хто зростав найшвидше

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:

переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн;

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн;

сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.

«Постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, відсутність електроенергії, логістичні збої – це щоденні виклики для українських підприємців. І ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки. Це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм», – додала Леся Карнаух.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів