Хто сплатив найбільше податків у 2025

15.01.2026 20:00
Микола Деркач

Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету

Фото: tax.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Зокрема:

  • переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.

Суттєвий внесок також зробили:

  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;
  • фінансова та страхова діяльність – 8,4%.

Читайте також: Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

Хто зростав найшвидше

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:

  • переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн;
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн;
  • сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.

«Постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, відсутність електроенергії, логістичні збої – це щоденні виклики для українських підприємців. І ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки. Це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм», – додала Леся Карнаух.

