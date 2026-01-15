Хто сплатив найбільше податків у 2025

Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.
Зокрема:
- переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.
Суттєвий внесок також зробили:
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;
- фінансова та страхова діяльність – 8,4%.
Читайте також: Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція
Хто зростав найшвидше
У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:
- переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн;
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн;
- сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.
«Постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, відсутність електроенергії, логістичні збої – це щоденні виклики для українських підприємців. І ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки. Це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм», – додала Леся Карнаух.
