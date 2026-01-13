close-btn
Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

13.01.2026 20:00
Микола Деркач

Реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Де знайти актуальні рахунки?

На вебпорталі ДПС (без авторизації)

Якщо вам потрібно швидко переглянути реквізити по регіонах:

  • перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланням;
  • оберіть вашу область (регіон);
  • виберіть вид платежу, який ви плануєте сплатити.

В Електронному кабінеті (персоналізовано)

Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань:

  • авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету;
  • оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та потрібний податок, збір чи єдиний внесок;
  • натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».

