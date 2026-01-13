Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

Реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Де знайти актуальні рахунки?

На вебпорталі ДПС (без авторизації)

Якщо вам потрібно швидко переглянути реквізити по регіонах:

перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланням

оберіть вашу область (регіон);

виберіть вид платежу, який ви плануєте сплатити.

В Електронному кабінеті (персоналізовано)

Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань:

авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету

оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та потрібний податок, збір чи єдиний внесок;

натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».

