Скільки ЄСВ сплатили українці у січні 2026 — ДПСУ

За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 53 млрд грн. Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень

Про це йдеться у матеріалі Державної податкової служби (ДПСУ).

Єдиний внесок – один із ключових обов’язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування.

Його сплачують роботодавці, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

«Своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір», — йдеться у матеріалі.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Нагадуємо: реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на 2026 рік можна переглянути:

На вебпорталі ДПС (без авторизації):

перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» за посиланням

оберіть область (регіон);

виберіть вид платежу, який плануєте сплатити.

В Електронному кабінеті (персоналізовано):

авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету

оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та єдиний внесок;

натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».

Також раніше ми писали, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ