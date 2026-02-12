close-btn
Скільки ЄСВ сплатили українці у січні 2026 — ДПСУ

12.02.2026 10:10
Микола Деркач

За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 53 млрд грн. Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі Державної податкової служби (ДПСУ).

Єдиний внесок – один із ключових обов’язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування.

Його сплачують роботодавці, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.

«Своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір», — йдеться у матеріалі.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Нагадуємо: реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на 2026 рік можна переглянути:

  1. На вебпорталі ДПС (без авторизації):
  • перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» за посиланням;
  • оберіть область (регіон);
  • виберіть вид платежу, який плануєте сплатити.
  1. В Електронному кабінеті (персоналізовано):
  • авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету;
  • оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та єдиний внесок;
  • натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».

Також раніше ми писали, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
