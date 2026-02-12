Скільки ЄСВ сплатили українці у січні 2026 — ДПСУ

За перший місяць поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 53 млрд грн. Порівняно з січнем минулого року це на 15 % більше. Додатково надійшло 6,9 млрд гривень
Про це йдеться у матеріалі Державної податкової служби (ДПСУ).
Єдиний внесок – один із ключових обов’язкових платежів, від якого безпосередньо залежить стабільність системи соціального страхування.
Його сплачують роботодавці, фізичні особи – підприємці та самозайняті особи. Кошти спрямовуються на фінансування пенсій, лікарняних, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших соціальних гарантій.
«Своєчасна та повна сплата єдиного внеску – це не лише вимога законодавства, а й особиста відповідальність кожного платника. Саме від цих внесків формується страховий стаж, який у майбутньому впливає на право виходу на пенсію та її розмір», — йдеться у матеріалі.
Нагадуємо: реквізити рахунків для сплати єдиного внеску на 2026 рік можна переглянути:
- На вебпорталі ДПС (без авторизації):
- перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» за посиланням;
- оберіть область (регіон);
- виберіть вид платежу, який плануєте сплатити.
- В Електронному кабінеті (персоналізовано):
- авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету;
- оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та єдиний внесок;
- натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».
Також раніше ми писали, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум.
