У яких регіонах українці сплатили найбільше транспортного податку у 2025

21.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Транспортний податок і далі забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн транспортного податку

Фото: freepik.com

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 13,7% — майже на 30 млн грн

Про це повідомляє Державна податкова служба України на своєму офіційному вебсайті.

Найбільше транспортного податку сплатили в таких регіонах:

  • м. Київ — 74,1 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;
  • Одеська область — 20,9 млн грн;
  • Київська область — 18,5 млн грн.

Хто платить транспортний податок

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають критеріям оподаткування.

Які авто підпадають під транспортний податок

Оподаткуванню підлягають легкові автомобілі, якщо одночасно виконуються дві умови:

  • з року випуску минуло не більш ніж 5 років (включно);
  • середньоринкова вартість авто перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої станом на 1 січня податкового (звітного) року.

Цікаве по темі: Скільки українці сплатили земельного податку в 2025 році

Як дізнатися, чи підпадає авто під оподаткування

Середньоринкову вартість автомобілів визначає Мінекономіки. Щороку до 1 лютого на офіційному сайті міністерства оприлюднюють перелік легкових авто, які підлягають оподаткуванню транспортним податком на поточний рік.

Нагадаємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників, а загальна сума надходжень перевищила 12,7 млрд грн.

Раніше ми писали, хто сплатив найбільше податків у 2025. Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

